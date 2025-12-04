Екологічні втрати України від російської агресії перевищили 6 трлн гривень: знищені екосистеми, забруднені ґрунти та повітря

Російська агресія проти України спричинила безпрецедентні руйнування природного середовища, масове знищення екосистем та масштабне забруднення повітря, ґрунтів і вод. З початку повномасштабного вторгнення сума завданих довкіллю збитків сягнула 6,01 трлн грн – це найбільші екологічні втрати, зафіксовані в Європі у сучасній історії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Найбільші складові збитків

До загальної суми входять:

1,29 трлн грн – шкода ґрунтам;

967 млрд грн – забруднення атмосферного повітря;

117,8 млрд грн – шкода водним ресурсам;

3,63 трлн грн – руйнування територій природно-заповідного фонду.

Пожежі, вибухи та токсичні викиди

Особливо руйнівними стали атаки по нафтобазах та промислових об’єктах. Після удару по нафтобазі в селі Крячки Київської області токсичні викиди в атмосферу перевищили 41 тисячу тонн, а рівень забруднення ґрунтів – у 17 разів допустимі норми.

Подібні інциденти зафіксовано в Чернігові, Сумській області, Рубіжному та Сєвєродонецьку, де удари по резервуарах з аміаком і азотною кислотою спричинили небезпечні хімічні забруднення.

Руйнування водних екосистем

Підрив дамби Каховської ГЕС у 2023 році став однією з найбільших екологічних катастроф Європи. Знищені природні комплекси, зруйновані водні екосистеми, змінена гідрологія регіону та завдана колосальна шкода заповідним територіям.

Аналогічну ситуацію спричинило руйнування греблі Оскільського водосховища, де було втрачено 76% об’єму води, що знищило місцеві водні біоценози.

Природно-заповідний фонд

Від бойових дій постраждали 20% природоохоронних територій України, зокрема 2,9 млн гектарів Смарагдової мережі. Значних руйнувань зазнали "Кінбурнська коса", "Олешківські піски", "Каховське водосховище", "Нижній Дніпро" та десятки Рамсарських угідь.

Під окупацією залишаються кілька унікальних природних територій, серед яких "Асканія-Нова" та Чорноморський біосферний заповідник.

Забруднення ґрунтів та загрози для здоров’я

Через вибухи, пожежі та розповсюдження хімічних речовин в українських ґрунтах різко зростає вміст важких металів – міді, свинцю, нікелю, продуктів горіння, сполук азоту і сірки. Це погіршує родючість, впливає на якість харчових продуктів та становить ризик для здоров’я населення.

Транскордонний вплив

Масштабні пожежі та хімічні викиди спричинили поширення по Європі близько 3 млн тонн токсичних речовин, що свідчить про транскордонний характер екологічної шкоди.

"Наприкінці 2024 року екологічні збитки від повномасштабної війни становили 2,78 трлн гривень, а сьогодні вони вже перевищують 6 трлн. Ця цифра, нажаль, продовжує зростати щодня, так само, як і масштаби знищення української природи", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Зубович.

За його словами, попереду – десятиліття відновлення екосистем, а фактичні втрати можуть бути значно більшими.

У міністерстві зазначають, що 6,01 трлн грн – це лише підтверджені дані на підконтрольних територіях. Повна оцінка буде можливою лише після деокупації всіх регіонів та проведення комплексних досліджень.

