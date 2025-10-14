- Категорія
Вода рожевого кольору: на Одещині масово загинула риба
У водоймі в межах села Жеребкове Одеської області зафіксували масову загибель молоді карася сріблястого.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Вода мала неприродний колір
Зазначається, що до Одеського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення про масову загибель водних біоресурсів у водоймі в межах села Жеребкове Подільського району.
На місце події прибули фахівці спільно з представниками місцевої влади, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби та ДСНС.
"Під час огляду водного об’єкта рибпатрульними встановлено загибель молоді карася сріблястого. При цьому вода мала неприродний колір – яскраво-рожеве забарвлення", - зауважили у відомстві.
Повідомляється, що з метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів фахівці Державної екологічної інспекції відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень.
Наразі фахівці продовжують відстежувати ситуацію на водоймі.
Нагадаємо, в Україні розпочався прийом заявок на державну компенсацію витрат для рибних господарств. Програма передбачає часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування або придбання рибопосадкового матеріалу (малька риби) для зариблення водойм.