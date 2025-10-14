Вода рожевого кольору: на Одещині масово загинула риба

У водоймі в межах села Жеребкове Одеської області зафіксували масову загибель молоді карася сріблястого.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Вода мала неприродний колір

Зазначається, що до Одеського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення про масову загибель водних біоресурсів у водоймі в межах села Жеребкове Подільського району.

На місце події прибули фахівці спільно з представниками місцевої влади, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби та ДСНС.

"Під час огляду водного об’єкта рибпатрульними встановлено загибель молоді карася сріблястого. При цьому вода мала неприродний колір – яскраво-рожеве забарвлення", - зауважили у відомстві.

Повідомляється, що з метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів фахівці Державної екологічної інспекції відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень.

Наразі фахівці продовжують відстежувати ситуацію на водоймі.

