Новини
Вода рожевого кольору: на Одещині масово загинула риба

загинула риба
На Одещині зафіксовано масову загибель карася сріблястого. Фото: darg.gov.ua

У водоймі в межах села Жеребкове Одеської області зафіксували масову загибель молоді карася сріблястого.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

 Вода мала неприродний колір

Зазначається, що до Одеського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення про масову загибель водних біоресурсів у водоймі в межах села Жеребкове Подільського району.

Фото 2 — Вода рожевого кольору: на Одещині масово загинула риба
Фото: darg.gov.ua

На місце події прибули фахівці спільно з представниками місцевої влади, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби та ДСНС.

"Під час огляду водного об’єкта рибпатрульними встановлено загибель молоді карася сріблястого. При цьому вода мала неприродний колір – яскраво-рожеве забарвлення", - зауважили у відомстві.

Фото 3 — Вода рожевого кольору: на Одещині масово загинула риба
Фото: darg.gov.ua

Повідомляється, що з метою встановлення причин загибелі водних біоресурсів фахівці Державної екологічної інспекції відібрали проби води для проведення лабораторних досліджень.

Наразі фахівці продовжують відстежувати ситуацію на водоймі.

Нагадаємо, в Україні розпочався прийом заявок на державну компенсацію витрат для рибних господарств. Програма передбачає часткове відшкодування до 30% витрат на вирощування або придбання рибопосадкового матеріалу (малька риби) для зариблення водойм. 

Автор:
Світлана Манько