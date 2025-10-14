Запланована подія 2

Вода розового цвета: в Одесской области массово погибла рыба

В Одесской области зафиксирована массовая гибель карася серебристого. Фото: darg.gov.ua

В водоеме в пределах села Жеребково Одесской области зафиксирована массовая гибель молодежи карася серебристого.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Вода имела неестественный цвет

Отмечается, что в Одесский рыбоохранный патруль поступило сообщение о массовой гибели водных биоресурсов в водоеме в пределах села Жеребково Подольского района.

Фото: darg.gov.ua

На место происшествия прибыли специалисты совместно с представителями местных властей, Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы и ГСЧС.

"При осмотре водного объекта рыбпатрульными установлена гибель молодежи карася серебристого. При этом вода имела неестественный цвет – ярко-розовую окраску", - отметили в ведомстве.

Фото: darg.gov.ua

Сообщается, что для установления причин гибели водных биоресурсов специалисты Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований.

Специалисты продолжают отслеживать ситуацию на водоеме.

Напомним, в Украине начался прием заявок на государственную компенсацию расходов по рыбным хозяйствам. Программа предусматривает частичное возмещение до 30% затрат на выращивание или приобретение рыбопосадочного материала (малька рыбы) для зарыбления водоемов.

Автор:
Светлана Манько