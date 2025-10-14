- Категория
Вода розового цвета: в Одесской области массово погибла рыба
В водоеме в пределах села Жеребково Одесской области зафиксирована массовая гибель молодежи карася серебристого.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Вода имела неестественный цвет
Отмечается, что в Одесский рыбоохранный патруль поступило сообщение о массовой гибели водных биоресурсов в водоеме в пределах села Жеребково Подольского района.
На место происшествия прибыли специалисты совместно с представителями местных властей, Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы и ГСЧС.
"При осмотре водного объекта рыбпатрульными установлена гибель молодежи карася серебристого. При этом вода имела неестественный цвет – ярко-розовую окраску", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что для установления причин гибели водных биоресурсов специалисты Государственной экологической инспекции отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований.
Специалисты продолжают отслеживать ситуацию на водоеме.
