Государство будет возмещать до 30% затрат на выращивание малька рыб

Начался прием заявок на господдержку рыбного хозяйства / Depositphotos

С 8 октября в Украине начался прием заявок на государственную компенсацию расходов по рыбным хозяйствам. Программа предусматривает частичное возмещение до 30% затрат на выращивание или приобретение рыбопосадочного материала (малька рыбы) для зарыбления водоемов. Подать заявку можно через Государственный аграрный реестр до 1 ноября 2025 года.

О программе

Программа предусматривает государственную поддержку рыбных хозяйств по двум направлениям:

  • до 30% компенсации затрат на выращивание рыбопосадочного материала (малька) для последующей реализации;
  • до 30% возмещения стоимости приобретения рыбопосадочного материала для зарыблення водоемов с целью производства товарной рыбы (без НДС).

Получить компенсацию могут как юридические лица, независимо от формы собственности, так и физические лица-предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью по разведению, выращиванию или содержанию пресноводной рыбы. Обязательное условие – аквакультура (рыбоводство) должно быть основным видом экономической деятельности предприятия или ФЛП.

Юридические лица и физические лица-предприниматели, претендующие на компенсацию, должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории Украины, за исключением:

  • временно оккупированных территорий (Автономная Республика Крым и Севастополь);
  • территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также временно оккупированные российской федерацией и для которых не определена дата завершения оккупации, согласно перечню, утвержденному Минразвития.

Чтобы подать заявку на государственную компенсацию, нужно:

  1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте www.dar.gov.ua .
  2. Откройте программу поддержки в разделе "Доступные программы".
  3. Заполнить онлайн-анкету установленного образца.

Напомним, впервые в Украине средства от продажи прав на промышленный лов рыбы направят на биовосстановление водоемов.

