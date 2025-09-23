Запланована подія 2

Зарыбление водоемов: государство впервые направит средства от продажи прав на лов рыбы

отлов рыбы
Государство инвестирует в зарыбление через Prozorro

Впервые в Украине средства от продажи прав на промышленный лов рыбы будут направлены на биовосстановление водоемов. Госрыбагентство 30 сентября и 3 октября проведет в системе Prozorro аукционы по закупке малька для зарыбления Каменского и Каневского водохранилищ, а также Днестровского лимана.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Биовосстановление водоемов

"Впервые создан механизм, когда средства, полученные государством от продажи прав на промышленный лов рыбы, целево направляются на программу восстановления биоразнообразия водных угодий. Закупка малька будет происходить через систему Prozorro. Это позволит эффективно использовать государственные средства, минимизировать коррупционные риски и привлечь широкий круг производителей. хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

На аукционы выставлено пять лотов, касающихся зарыбления украинских водоемов.

  • Каменское водохранилище – 20 тонн толстолоба (белого, пестрого или гибрида).
  • Каневское водохранилище – более 1,2 тонны толстолоба, сазана (карпа) и белого амура.
  • Днестровский лиман – почти 28,8 тонны толстолоба (белого или пестрого), сазана и белого амура.
  • Каменское водохранилище (Днепропетровская область) - 14 тонн толстолоба (белого, пестрого или гибрида) и 3 тонны сазана.
  • Каменское водохранилище (Полтавская область) - 19 тонн толстолоба (белого, пестрого или гибрида) и 3 тонны сазана.

Конечный срок подачи предложений по первым трем лотам - 29 сентября 2025 года.

А для лотов, предусматривающих масштабное зарыбление Каменского водохранилища с территории Днепропетровской и Полтавской областей, конечный срок подачи тендерных предложений — 2 октября 2025 года.

Напомним, Украина официально присоединилась к Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземноморье.

Ольга Опенько