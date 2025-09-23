Запланована подія 2

Зариблення водойм: держава вперше спрямує кошти від продажу прав на вилов риби

вилов риби
Держава інвестує в зариблення через Prozorro

Вперше в Україні кошти від продажу прав на промисловий вилов риби спрямують на біовідновлення водойм. Держрибагентство 30 вересня та 3 жовтня проведе в системі Prozorro аукціони із закупівлі малька для зариблення Кам’янського та Канівського водосховищ, а також Дністровського лиману.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Біовідновлення водойм

"Вперше створено механізм, коли кошти, отримані державою від продажу прав на промисловий вилов риби, цільово спрямовуються на програму відновлення біорізноманіття водних угідь. Закупівля малька відбуватиметься через систему Prozorro. Це дозволить ефективно використати державні кошти, мінімізувати корупційні ризики та залучити широке коло виробників", — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

На аукціони виставлено п’ять лотів, що стосуються зариблення українських водойм. 

  • Кам’янське водосховище — 20 тонн товстолоба (білого, строкатого або гібрида). 
  • Канівське водосховище — понад 1,2 тонни товстолоба, сазана (коропа) та білого амура. 
  • Дністровський лиман — майже 28,8 тонни товстолоба (білого чи строкатого), сазана та білого амура. 
  • Кам’янське водосховище (Дніпропетровська область) — 14 тонн товстолоба (білого, строкатого або гібрида) та 3 тонни сазана. 
  • Кам’янське водосховище (Полтавська область) — 19 тонн товстолоба (білого, строкатого або гібрида) та 3 тонни сазана.

Кінцевий термін подання пропозицій за першими трьома лотами — 29 вересня 2025 року.

А для лотів, що передбачають масштабне зариблення Камянського водосховища з території Дніпропетровської та Полтавської областей кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 2 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, Україна офіційно приєдналася до Генеральної комісії з рибальства у Середземномор'ї.

Автор:
Ольга Опенько