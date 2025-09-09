Швидкі дозволи та прозорі процедури: рибний бізнес отримає доступ до системи е-Рибальство

Кабінет міністрів затвердив порядок функціонування електронної системи е-Рибальство, яка дозволить бізнесу у рибному господарстві швидше оформлювати документи та отримувати дозволи.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Як система е-Рибальство допоможе бізнесу

Впровадження електронної системи е-Рибальство дозволить підприємцям у рибній галузі швидше оформлювати документи та отримувати необхідні дозволи без зайвої бюрократії, наголошує пресслужба. Час видачі дозволів скоротиться з 30 до 2 днів, що підвищить прозорість галузі та зменшить адміністративний тиск і ризики корупції.

Система надаватиме бізнесу доступ до актуальної інформації про ресурси та регулювання, що сприятиме ефективному плануванню діяльності. Автоматизація процесів також зменшить витрати на паперовий документообіг, забезпечуючи щорічну економію близько 150 млн грн.

Детінізація процедур приноситиме до бюджету від 15 до 150 млн грн щорічно, а виведення з тіні нелегального вилову може збільшити валовий внутрішній дохід галузі до 500 млн грн на рік.

Довідково:

е-Рибальство — це загальнодержавна електронна система управління рибним господарством, яка забезпечує доступ до інформації про галузь та її мережу. Система створена відповідно до закону "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". Ведення та адміністрування системи здійснює Держрибагентство, яке одночасно виступає її держателем.

