Україна створює науково-експертну раду з питань зміни клімату та збереження озонового шару

На кліматичній конференції ООН СОР30 у Бразилії Україна оголосила про створення Науково-експертної ради з питань зміни клімату та збереження озонового шару. Ініціатива була представлена під час панельної дискусії за участю міжнародних кліматичних та урядових експертів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

У заході взяли участь директорка з міжнародних справ та кліматичного фінансування в Генеральному директораті з питань клімату Європейської комісії Діана Акконча, член парламенту Великої Британії та торговий посланник в Україні Алекс Собел, директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковскі.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов під час дискусії представив міжнародним партнерам ключові досягнення нашої держави у формуванні кліматичної політики.

Зокрема Україна вже ухвалила рамковий закон про клімат, визначила курс на досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року та затвердила оновлений NDC із зобов’язанням скоротити викиди більш ніж на 65% до 2035 року. Наступним важливим кроком стане створення нового дорадчого органу, який має посилити інституційну спроможність у сфері кліматичного врядування.

Карташов повідомив, що до кінця року уряд планує затвердити регламент і склад нової Науково-експертної ради з питань зміни клімату та збереження озонового шару. Орган стане українським аналогом кліматичних рад інших країн, а його операційну роботу може забезпечувати Офіс зеленого переходу.

Україна також працює над тим, щоб поєднати економічне зростання зі скороченням викидів. Офіс уже готує проєкт урядової постанови щодо моніторингу кліматичної політики на основі виконання НПЕК.

Під час обговорення керівник Офісу зеленого переходу підкреслив, що Україна потребує підтримки міжнародних партнерів передусім у впровадженні ключових політик - системи торгівлі викидами, вимог RED III, умов для market coupling та інших складних регуляцій.

Учасники дискусії зійшлися на тому, що ефективне кліматичне врядування ґрунтується на інституційній спроможності, прозорості та довгостроковій міжнародній співпраці. Попри війну Україна продовжує формувати основу для зеленого та стійкого відновлення.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року в Україні вступив в дію закон, який передбачає створення Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, якийбув ухвалений Верховною Радоюще навесні 2023 року.