Украина создает научно-экспертный совет по изменению климата и сохранению озонового слоя

На климатической конференции ООН СОР30 в Бразилии Украина объявила о создании Научно-экспертного совета по изменению климата и сохранению озонового слоя. Инициатива была представлена в ходе панельной дискуссии с участием международных климатических и правительственных экспертов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

В мероприятии приняли участие директор по международным делам и климатическому финансированию в Генеральном директорате по вопросам климата Европейской комиссии Диана Акконча, член парламента Великобритании и торговый посланник в Украине Алекс Собел, директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковский.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Павел Карташов в ходе дискуссии представил международным партнерам ключевые достижения нашего государства в формировании климатической политики.

В частности, Украина уже приняла рамочный закон о климате, определила курс на достижение климатической нейтральности к 2050 году и утвердила обновленный NDC с обязательством сократить выбросы более чем на 65% к 2035 году. Следующим важным шагом станет создание нового совещательного органа, усиливающего институциональную способность в сфере климатического управления.

Карташов сообщил, что до конца года правительство планирует утвердить регламент и состав нового Научно-экспертного совета по изменению климата и сохранению озонового слоя. Орган станет украинским аналогом климатических советов других стран, а его операционную работу может снабжать Офис зеленого перехода.

Украина также работает над тем, чтобы объединить экономический рост с сокращением выбросов. Офис уже готовит проект правительственного постановления по мониторингу климатической политики на основе выполнения НТЭК.

В ходе обсуждения руководитель Офиса зеленого перехода подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке международных партнеров, прежде всего, во внедрении ключевых политик - системы торговли выбросами, требований RED III, условий для market coupling и других сложных регуляций.

Участники дискуссии сошлись на том, что эффективное климатическое управление основано на институциональной способности, прозрачности и долгосрочном международном сотрудничестве. Несмотря на войну, Украина продолжает формировать основу для зеленого и устойчивого восстановления.

Напомним, с 1 января 2024 года в Украине вступил в действие закон, предусматривающий создание Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, который был принят Верховной Радой еще весной 2023 года.