В Украине заработал Фонд декарбонизации

С 1 января в Украине вступил в силу закон, предусматривающий создание Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации. Данный закон был принят Верховной Радой еще весной 2023 года.

Указанный фонд создан по европейскому принципу "загрязнитель платит", который в соответствии с Регламентом ЕС об управлении энергетикой и климатическими действиями предусматривает целевую направленность экологических налогов на энергоэффективность и декарбонизацию и применяется в 21 стране ЕС.

Средства, которые будут аккумулироваться в Госфонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации за счет экологического налога, а также международных кредитов и грантов, будут направляться исключительно на финансирование программ и мер по энергоэффективности. В настоящее время ставка экологического налога на выбросы CO2 в Украине составляет 30 гривен/тонна, а в целом законом о государственном бюджете Украины на 2024 год предусмотрены поступления по экологическому налогу в размере 2,175 миллиарда гривен.

В частности, они пойдут на государственные целевые программы в сфере энергоэффективности, декарбонизации, использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Также средства фонда будут направлены на удешевление кредитов и лизинговых обязательств, взятых физическими и юридическими лицами для проведения энергоэффективных мероприятий, энергосервиса, "зеленых" проектов и сокращения выбросов углекислого газа.

Кроме того, деньги будут идти на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством на реализацию инвестиционных проектов в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и декарбонизации.

Украина должна пройти путь "зеленой" трансформации для членства в ЕС

14 декабря 2023 года Совет Европы принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Переговорный процесс по полноценному членству будет предусматривать внесение изменений в украинское законодательство и его гармонизацию с директивами ЕС. В целом, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, в ходе переговоров о вступлении в ЕС Украине придется имплементировать более 2700 нормативных документов.

Важной и затратной с точки зрения экономики частью этой работы будет имплементация решений, касающихся "зеленой" трансформации экономики. Так, по оценке экспертов аналитического центра DiXi Group, общий объем капитальных вложений в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок может составить 4,13 миллиарда евро.

А по оценке информационно-аналитического центра GMK Center, в случае внедрения предусмотренных Директивой 2010/75/ЕС лучших доступных технологий и методов управления в горно-металлургическом комплексе дополнительные инвестиции до полномасштабного военного вторжения России в Украину должны были бы составить 6,6 миллиарда долларов.

По оценке экспертов, Украина вряд ли может рассчитывать на уступки в части внедрения европейского законодательства, касающегося промышленных выбросов. В Еврокомиссии также отметили, что любая страна-член должна соответствовать евродирективе 2010/75/ЕС о промышленных выбросах и внедрить ее перед вступлением в блок.

Вместе с этим в декабре Совет Европы одобрил создание фонда поддержки украинской экономики Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Средства этого фонда на общую сумму 50 миллиардов евро будут направлены, в частности, на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию Украины, а также ускорение ее интеграции в Евросоюз.

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