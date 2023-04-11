Рада схвалила створення Фонду декарбонізації: навіщо він потрібен і чим допоможе бізнесу

Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8433, який передбачає створення Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації. За таке рішення на засіданні 11 квітня проголосували 299 депутатів.

Як повідомляють у Держагентстві з енергоефективності та енергозбереження, зазначений фонд має бути створений за європейським принципом "забруднювач платить", який відповідно до Регламенту ЄС про управління енергетикою і кліматичними діями передбачає цільове спрямування екологічних податків на енергоефективність та декарбонізацію і застосовується у 21 країні ЄС.

"Створивши цей фонд, Україна зробила ще один вагомий крок, що наближає інтеграцію в ЄС та післявоєнну відбудову. Це рішення сприятиме досягненню спільної з ЄС мети – енергонезалежність та безвуглецевий розвиток", - зазначила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

Кошти, які будуть акумулюватися до Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, буде спрямовано виключно на фінансування програм та заходів з енергоефективності.

Зокрема, вони підуть на державні цільові програми у сфері енергоефективності, декарбонізації, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Також кошти фонду спрямовуватимуться на здешевлення кредитів та лізингових зобов’язань, взятих фізичними та юридичними особами для проведення енергоефективних заходів, енергосервісу, "зелених" проєктів та скорочення викидів вуглекислого газу.

Крім того, гроші йтимуть на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, отриманими державою на реалізацію інвестиційних проектів у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики та декарбонізації.

"Створення Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації – це результат кропіткої роботи багатьох спеціалістів і перший вагомий крок на шляху активізації роботи Держенергоефективності як головного реалізатора усіх державних політик у сфері енергоефективності", - наголосила Замазєєва.

Нагадаємо також, що наприкінці лютого Рада прийняла євроінтеграційний закон про когенерацію тепла й електрики, який, зокрема, має підвищити ефективність використання палива в країні та сприятиме енергетичній безпеці, гнучкості енергосистеми і декарбонізації.

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