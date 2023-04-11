Рада одобрила создание Фонда декарбонизации: зачем он нужен и чем поможет бизнесу

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект №8433, предусматривающий создание Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации. За такое решение на заседании 11 апреля проголосовали 299 депутатов.

Как сообщают в Госагентстве по энергоэффективности и энергосбережению, указанный фонд должен быть создан по европейскому принципу "загрязнитель платит", который в соответствии с Регламентом ЕС об управлении энергетикой и климатическими действиями предусматривает целевую направленность экологических налогов на энергоэффективность и декарбонизацию и применяется в 21 стране ЕС.

"Создав этот фонд, Украина сделала еще один весомый шаг, приближающий интеграцию в ЕС и послевоенное восстановление. Это решение будет способствовать достижению совместной с ЕС цели - энергонезависимости и безуглеродного развития", - отметила глава Госэнергоэффективности Анна Замазеева.

Средства, которые будут аккумулироваться в Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, будут направлены исключительно на финансирование программ и мероприятий по энергоэффективности.

В частности, они пойдут на государственные целевые программы в сфере энергоэффективности, декарбонизации, использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Также средства фонда будут направлены на удешевление кредитов и лизинговых обязательств, взятых физическими и юридическими лицами для проведения энергоэффективных мероприятий, энергосервиса, "зеленых" проектов и сокращения выбросов углекислого газа.

Кроме того, деньги будут идти на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством на реализацию инвестиционных проектов в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и декарбонизации.

"Создание Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации – это результат кропотливой работы многих специалистов и первый весомый шаг по пути активизации работы Госэнергоэффективности как главного реализатора всех государственных политик в сфере энергоэффективности", - подчеркнула Замазеева.

Напомним также, что в конце февраля Рада приняла евроинтеграционный закон о когенерации тепла и электричества, который, в частности, должен повысить эффективность использования топлива в стране и способствовать энергетической безопасности, гибкости энергосистемы и декарбонизации.

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