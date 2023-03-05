Украина должна провести децентрализацию энергосистемы за полгода - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость децентрализации энергосистемы в Украине, чтобы граждане могли заниматься электрогенерацией на собственных частных объектах. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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По словам главы государства, одним из важных результатов этой недели стало начало подготовки к следующему отопительному сезону. Как отметил Зеленский, уже сейчас прорабатываются "все сценарии" и будет сделано все, чтобы подойти к следующей зиме с готовностью к любой угрозе.

Президент подчеркнул, что за полгода украинские энергетики, правительство, сектор безопасности и обороны и все, кто вовлечен в выполнение соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи.

"Усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода, дать больше возможностей нашим людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество. Это большая работа, она уже началась", – сказал он.

Напомним, что способствовать децентрализации украинской энергосистемы должен, в частности, принятый Верховной Радой в конце февраля евроинтеграционный закон о когенерации электрической и тепловой энергии.

Отметим также, что итальянская компания Enel при логистической поддержке Механизма гражданской защиты Евросоюза и Энергетического сообщества подарит Украине 5,7 тысячи солнечных панелей, что в Министерстве энергетики назвали "прекрасным решением" именно в рамках курса на децентрализацию генерации.