Україна отримає 5,7 тисячі сонячних панелей для шкіл та лікарень від італійської Enel

Італійська компанія Enel за логістичної підтримки Механізму цивільного захисту Євросоюзу та Енергетичного співтовариства подарує Україні 5,7 тисячі сонячних панелей.

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Як повідомляють Міністерство енергетики, Єврокомісія та Enel, це є першим етапом ширшої ініціативи ЄС, оголошеної головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Києва 2 лютого.

Зазначається, що доставка панелей має відбудеться до літа. Кожна панель має потужність 350 Вт, тобто йдеться про загальну потужність у майже 2 МВт. Площа кожної фотоелектричної панелі складає 2 квадратних метри.

Як зазначила фон дер Ляєн, ці панелі виробляються на підприємстві 3Sun Gigafactory в Катанії за підтримки Європейського інноваційного фонду і забезпечуватимуть електроенергією українські школи, лікарні та пожежні частини.

"Я переконана, що інші європейські компанії, а також країни-члени надихнуться цим першим кроком, щоб Україна могла покладатися на чисту електроенергію, вироблену вдома", - вказала вона.

Своєю чергою комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон під час онлайн-зустрічі з українським міністром Германом Галущенком підкреслила, що в ЄС дуже пишаються тим, що за допомогою сонячних панелей можуть допомогти підвищити енергетичну безпеку шкіл, лікарень та інших громадських будівель в Україні.

"Цим першим проєктом ми хочемо розпочати ширшу ініціативу щодо підвищення енергетичної безпеки України шляхом розвитку її відновлюваних потужностей. Це яскравий приклад європейської солідарності в діях і того, як інвестиції у виробництво чистих технологій можуть зробити Європу більш енергетично безпечною та незалежною", - зазначила єврочиновниця.

Вона подякувала Enel за щедру пожертву Україні, наголосивши, що та довела, що є лідером не тільки як компанія, яка займає передові позиції в області чистих технологій, але й через свою соціальну відповідальність.

"Поступова децентралізація енергосистеми України є запорукою її безпеки та стійкості до атак з боку Росії. Реалізуючи цей курс, Міністерство енергетики буде спиратися на стимулювання розвитку зеленої енергетики. Зокрема сьогодні критично важливо розширити можливості для автономного живлення об’єктів, які забезпечують функціонування країни", - прокоментував Галущенко.

Міністр додав, що встановлення максимальної кількості сонячних панелей є дуже важливим у контексті підготовки до наступного опалювального сезону.

"Це частина нашої енергетичної стратегії, в основі якої - енергетичний мікс. Після російських атак на українську енергосистему ми бачимо, що відновлювана енергетика – це чудове рішення для децентралізації генерації. Україна залишається вірною прагненням для здійснення зеленого переходу, і війна лише прискорює його", - підкреслив він.

Нагадаємо також, що місяць тому Єврокомісія оголосила про надання Україні додаткових 2,4 тисячі генераторів на додачу до 3 тисяч поставлених з початку війни. Крім того, буде збільшено до 35 мільйонів (з раніше анонсованих 30) кількість LED-ламп в рамках проекту з обміну українцями старих ламп розжарювання.