Обміняти старі лампи на LED можна буде і в селах: коли буде доступна послуга

Програма з обміну старих ламп на LED розширює географію. З 25 лютого послугою можна буде скористатися і в селах.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Отримати LED-лампи зможуть і мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Зазначається, що мешканці сіл з населенням більше 2 000 людей, можуть подати заяву на обмін через "Дію".

Для цього потрібно авторизуватися у застосунку, зайти у розділ послуги і обрати "Обмін лампочок". Далі потрібно вказати контактний номер телефону, відділення "Укрпошти" та зазначити тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

В населених пунктах, яких немає серед переліку, лампи можна обміняти без попереднього замовлення у застосунку. Для цього потрібно звернутися безпосередньо у відділення "Укрпошти".

Нагадаємо, в Україністартувала програмабезкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.

В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.

З 7 лютого послугою можуть скористатися не лише мешканці обласних центрів, а й українці з міст та селищ міського типу.