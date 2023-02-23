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Обміняти старі лампи на LED можна буде і в селах: коли буде доступна послуга
Програма з обміну старих ламп на LED розширює географію. З 25 лютого послугою можна буде скористатися і в селах.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Отримати LED-лампи зможуть і мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.
Зазначається, що мешканці сіл з населенням більше 2 000 людей, можуть подати заяву на обмін через "Дію".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для цього потрібно авторизуватися у застосунку, зайти у розділ послуги і обрати "Обмін лампочок". Далі потрібно вказати контактний номер телефону, відділення "Укрпошти" та зазначити тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.
В населених пунктах, яких немає серед переліку, лампи можна обміняти без попереднього замовлення у застосунку. Для цього потрібно звернутися безпосередньо у відділення "Укрпошти".
Нагадаємо, в Україністартувала програмабезкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.
В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.
З 7 лютого послугою можуть скористатися не лише мешканці обласних центрів, а й українці з міст та селищ міського типу.