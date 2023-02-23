Обменять старые лампы на LED можно будет и в селах: когда будет доступна услуга

Программа обмена старых ламп на LED расширяет географию. С 25 февраля услугой можно будет воспользоваться и в селах.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Получить LED-лампы могут и жители прифронтовых сел Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

Отмечается, что жители сел с населением более 2 000 человек могут подать заявление на обмен через "Дію".

Для этого нужно авторизироваться в приложении, зайти в раздел услуги и выбрать "Обмен лампочек". Далее следует указать контактный номер телефона, отделение "Укрпочты" и указать тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.

В населенных пунктах, которых нет в списке, лампы можно обменять без предварительного заказа в приложении. Для этого следует обратиться непосредственно в отделение "Укрпочты".

Напомним, в Украине стартовала программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы Украинцы могут обменять 5 старых ламп на 5 новых.

В рамках этой программы планируется произвести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.

С 7 февраля услугой могут воспользоваться не только жители областных центров, но украинцы из городов и поселков городского типа.