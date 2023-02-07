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Обменять старые лампы на LED можно во всех городах и селах
Программа обмена старых лампочек на LED расширяет географию. Теперь услугой могут воспользоваться не только жители областных центров, но украинцы из сел и поселков городского типа.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Расширяем географию услуги обмена лампочек через "Дію". Теперь сможете получить LED-лампы во всех городах и поселках городского типа", - отметил Федоров.
Он добавил, что в Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Федоров также сообщил, что более чем за неделю украинцы заказали уже более 1,1 млн. энергосберегающих лампочек на обмен через "Дію".
Больше всего обменяли ламп:
- Киев - 230 тыс. ламп
- Днепр - 130 тыс. ламп
- Львов - 94 тыс. ламп
- Харьков – 91 тыс. ламп.
Напомним, в Украине стартовала программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы Украинцы могут обменять 5 старых ламп на 5 новых.
В рамках этой программы планируется произвести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.