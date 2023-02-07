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Обміняти старі лампи на LED вже можна у всіх містах та селищах
Програма з обміну старих лампочок на LED розширює географію. Тепер послугою можуть скористатися не лише мешканці обласних центрів, а й українці з міст та селищ міського типу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Розширяємо географію послуги обміну лампочок через "Дію". Тепер зможете отримати LED-лампи у всіх містах та селищах міського типу", - зазначив Федоров.
Він додав, що у Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Федоров також повідомив, що більш ніж за тиждень українці замовили вже понад 1,1 млн енергоощадних лампочок на обмін через "Дію".
Найбільше обміняли ламп:
- Київ — 230 тис. ламп
- Дніпро — 130 тис. ламп
- Львів — 94 тис. ламп
- Харків — 91 тис. ламп.
Нагадаємо, в Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.
В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.