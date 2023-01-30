В Україні стартувала програма обміну старих ламп на LED: як взяти участь

В понеділок 30 січня в Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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В повідомленні сказано, що зараз послуга доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також в містах: Кривий Ріг, Краматорськ та Покровськ.Під час другого етапу програма обміну ламп запрацює в райцентрах, а до кінця лютого — в селах.

Наразі є два доступних способи взяти участь в програмі: через додаток "Дія" або на "Укрпошті"(для цього необхідно прийти у відділення з паспортом та податковим номером). Обміняти лампи може кожен повнолітній громадянин України, при цьому одна людина не може обміняти більше ніж п'ять ламп.

В Міністерстві зазначають, що за умови масового переходу населення на енергоощадні лампи навантаження на енергосистему в години пікового навантаження знизиться на 7-10%.

Нагадаємо, Міністерство економіки раніше повідомляло, що в рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.