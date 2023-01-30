В Украине стартовала программа обмена старых ламп на LED: как принять участие

В понедельник, 30 января, в Украине стартовала программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Украинцы могут обменять 5 старых ламп на 5 новых. Об этом сообщает Министерство экономики.

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В сообщении сказано, что сейчас услуга доступна в областных центрах (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя), а также в городах: Кривой Рог, Краматорск и Покровск. Во время второго этапа программа обмена ламп заработает в райцентрах, а до конца февраля – в селах.

Есть два доступных способа принять участие в программе: через приложение "Дія" или на "Укрпочте" (для этого необходимо прийти в отделение с паспортом и налоговым номером). Обменять лампы может каждый совершеннолетний гражданин Украины, при этом один человек не может обменять более пяти ламп.

В Министерстве отмечают, что при массовом переходе населения на энергосберегающие лампы нагрузка на энергосистему в часы пиковой нагрузки снизится на 7-10%.

Напомним, Министерство экономики ранее сообщало, что в рамках этой программы планируется провести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.