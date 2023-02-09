Выдача ламп спровоцировала коллапс в отделениях "Укрпочты". Оператор обещает исправиться

Клиенты "Укрпочты" из разных регионов жалуются на то, что не могут воспользоваться базовыми почтовыми услугами, потому что выдачей LED-ламп населению занимается именно национальный почтовый оператор. В частности, по их словам такая ситуация в Оболонском районе Киева и во всех отделениях Ивано-Франковска.

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Об одной из таких ситуаций рассказал Владислав Бовсуновский на своей странице в Facebook.

Мужчина несколько дней подряд не может отправить письмо по почте, потому что к "окошку" в отделении постоянно выстраивается очередь - люди хотят обменять старые лампы на LED.

"Пока доходит моя очередь – выключается свет (по графику Укрэнерго). И отправка письма снова переносится на неопределенный срок. Да, я знаю, что есть другие почтовые операторы. Однако для суда нужна именно "Укрпочта", - рассказал он.

Такая ситуация, по его словам, сложилась во всех отделениях "Укрпочты" в Оболонском районе столицы. Мужчина пытался отправить письмо в разное время: в "час пик" и тогда, когда обычно в отделениях меньше людей. Но когда задействуют плановые отключения света, почта не может принять письма на отправку. В остальное время в отделении формируются очереди.

Другие пользователи в комментариях к посту сообщили, что аналогичная ситуация сложилась в Ивано-Франковске . Виктория Данилец рассказала, что в городе почтовые отправления и получения заблокированы.

"Хотя, как вариант, план этого хаоса, - "Укрпочта" получит доход от хранения вовремя не полученных посылок", - предполагает женщина.

Пресс-служба "Укрпочты" отреагировала на ситуацию и сообщила, что компания планирует ввести ряд мер, которые должны помочь сократить очереди. Delo.ua "Укрпочта" также сообщила, что советует в таких ситуациях сообщать о "коллапсах" в чат-бот почтового оператора.

Напомним, в январе в Украине стартовала программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Украинцы могут обменять 5 старых ламп на 5 новых. Услуга доступна в городах и поселках городского типа.

В рамках этой программы правительство планирует провести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему. Кабмин решил, что целесообразно поручить заниматься обменом ламп именно "Укрпочте". Компания уже выпустила 1 млн обновленных ламп.