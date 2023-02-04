Украинцы получили уже 1 млн LED-ламп в рамках программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие

Украинцы в рамках программы бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы за четыре дня получили уже первый миллион ламп.

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Об этом сообщил глава компании "Укрпочта" Игорь Смилянский.

"Уверен, украинская энергосистема уже немного выдохнула с облегчением, хотя это только начало. Через несколько дней осуществить обмен можно будет во всех наших стационарных и передвижных отделениях по всей Украине. Лампочек у нас достаточно, а такие быстрые темпы не пугают, а скорее вдохновляют", – отметил он.

По его словам, киевляне уже обменяли более 162 тысяч ламп, харьковчане – более 80 тысяч, днепряне – более 88 тысяч, львовяне – более 69 тысяч.

Напомним, в понедельник, 30 января, в Украине стартовала программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Украинцы могут обменять 5 старых ламп на 5 новых.

В рамках этой программы планируется провести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.