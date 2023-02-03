За три дня украинцы обменяли уже более 750 тысяч старых ламп на LED – премьер (ФОТО, ВИДЕО)

Украинцы в рамках программы бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы за три дня уже получили более 750 тысяч ламп.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 3 февраля посетили Главпочтамт, чтобы пообщаться с людьми, которые пришли обменять лампы.

"Благодаря поддержке Евросоюза на этой неделе стартовала программа обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. За первые три дня в "Укрпочте" уже обменяли более 750 тысяч ламп. Заказать услугу можно как в отделении "Укрпочты", так и в приложении "Дія". LED-лампы позволят дополнительно сэкономить на электроэнергии", - отметил Шмыгаль.

По его словам, с 6 февраля еще 6 млн ламп будут распределены между городами районного значения. А до конца февраля воспользоваться услугой смогут и жители отдаленных сел благодаря передвижным отделениям "Укрпочты".

Напомним, в понедельник, 30 января, в Украине стартовала программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Украинцы могут обменять 5 старых ламп на 5 новых.

В рамках этой программы планируется провести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.