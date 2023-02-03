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За три дні українці обміняли вже понад 750 тисяч старих ламп на LED - прем'єр (ФОТО, ВІДЕО)
Українці в рамках програми безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи за три дні вже отримали понад 750 тисяч ламп.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він повідомив, що разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 3 лютого відвідали Головпоштамт, щоб поспілкуватися з людьми, які прийшли для обміну.
"Завдяки підтримці Євросоюзу цього тижня стартувала програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. За перші три дні в "Укрпошті" вже обміняли понад 750 тисяч ламп. Замовити послугу можна як у відділенні "Укрпошти", так і в застосунку "Дія". LED-лампи дозволять додатково заощадити на електроенергії", - зазначив Шмигаль.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, з 6 лютого ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення. А до кінця лютого скористатися послугою зможуть і мешканці віддалених сіл завдяки пересувним відділенням "Укрпошти".
Нагадаємо, у понеділок 30 січня в Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.
В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.