Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Бізнес
Дата публікації

За три дні українці обміняли вже понад 750 тисяч старих ламп на LED - прем'єр (ФОТО, ВІДЕО)

За три дні українці обміняли вже понад 750 тисяч старих ламп на LED - прем'єр (ФОТО, ВІДЕО)

Українці в рамках програми безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи за три дні вже отримали понад 750 тисяч ламп.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він повідомив, що разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 3 лютого відвідали Головпоштамт, щоб поспілкуватися з людьми, які прийшли для обміну.

Фото 2 — За три дні українці обміняли вже понад 750 тисяч старих ламп на LED - прем'єр (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 3 — За три дні українці обміняли вже понад 750 тисяч старих ламп на LED - прем'єр (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 4 — За три дні українці обміняли вже понад 750 тисяч старих ламп на LED - прем'єр (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 5 — За три дні українці обміняли вже понад 750 тисяч старих ламп на LED - прем'єр (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 6 — За три дні українці обміняли вже понад 750 тисяч старих ламп на LED - прем'єр (ФОТО, ВІДЕО)

"Завдяки підтримці Євросоюзу цього тижня стартувала програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. За перші три дні в "Укрпошті" вже обміняли понад 750 тисяч ламп. Замовити послугу можна як у відділенні "Укрпошти", так і в застосунку "Дія". LED-лампи дозволять додатково заощадити на електроенергії", - зазначив Шмигаль.

За його словами, з 6 лютого ще 6 млн ламп будуть розподілені між містами районного значення. А до кінця лютого скористатися послугою зможуть і мешканці віддалених сіл завдяки пересувним відділенням "Укрпошти".

Нагадаємо, у понеділок 30 січня в Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.

В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.

Автор:
Ніна Комащенко