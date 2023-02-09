Видача ламп спровокувало колапс у відділеннях "Укрпошти". Оператор обіцяє виправитись

Клієнти "Укрпошти" з різних регіонів скаржаться на те, що не можуть скористатися базовими поштовими послугами, тому що видачою LED-ламп населенню займається саме національний поштовий оператор. Зокрема, за їхніми словами, така ситуація в Оболонському районі Києва та у всіх відділеннях Івано-Франківська.

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Про одну з таких ситуацій розповів Владислав Бовсуновський на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік декілька днів поспіль не може відправити листа поштою, тому що до "віконця" у відділені постійно вишиковується черга — люди хочуть обміняти старі лампи на LED.

"Поки доходить моя черга - вимикається світло (за графіком Укренерго). І відправка листа знов переноситься на невизначений термін. Так, я знаю, що є інші поштові оператори. Однак для суду потрібна саме "Укрпошта", — розповів він.

Така ситуація, за його словами, склалася у всіх відділеннях "Укрпошти" в Оболонському районі столиці. Чоловік намагався відправити листа в різний час: в "годину пік" та тоді, коли зазвичай у відділеннях менше людей. Але коли застосовують планові відключення світла, пошта не може прийняти листи на відправку. В інший час у відділені формуються черги.

Інші користувачі в коментарях до поста повідомили, що аналогічна ситуація склалася у Івано-Франківську . Вікторія Данилець розповіла, що у місті поштові відправлення та отримання заблоковані.

"Хоча, як можливий план цього хаосу, - "Укрпошта" отримає дохід від зберігання вчасно не отриманих посилок", — припускає жінка.

Пресслужба "Укрпошти" відреагувала на ситуацію та повідомила, що компанія планує запровадити низку заходів, які мають допомогти скоротити черги. Delo.ua "Укрпошта" також повідомила, що радить в таких ситуаціях повідомляти про "колапси" у чат-бот поштового оператора.

Нагадаємо, у січні в Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових. Послугою можна скористатися в містах та селищах міського типу.

В рамках цієї програми уряд планує провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему. Кабмін вирішив, що доцільно доручити займатися обміном ламп саме "Укрпошті". Компанія вже видала 1 млн оновлених ламп.