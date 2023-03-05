Україна повинна провести децентралізацію енергосистеми за півроку - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вказує на необхідність децентралізації вже до наступного опалювального сезону енергосистеми в Україні, аби громадяни могли займатися електрогенерацією на власних приватних обʼєктах. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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За словами глави держави, одним з важливих результатів цього тижня став початок підготовки до наступного опалювального сезону. Як зазначив Зеленський, вже зараз опрацьовуються "всі сценарії" і буде зроблоено все, щоб підійти до наступної зими з готовністю до будь-якої загрози.

Президент підкреслив, що за півроку українські енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі.

"Посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливостей нашим людям у межах проекту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику. Це велика робота, вона вже почалася", - сказав він.

Нагадаємо, що сприяти децентралізацію української енергосистеми має, зокрема, прийнятий Верховною Радою наприкінці лютого євроінтеграційний закон про когенерацію електричної і теплової енергії.

Зазначимо також, що італійська компанія Enel за логістичної підтримки Механізму цивільного захисту Євросоюзу та Енергетичного співтовариства подарує Україні 5,7 тисячі сонячних панелей, що у Міністерстві енергетики назвали "чудовим рішенням" саме в рамках курсу на децентралізацію генерації.