Рада приняла евроинтеграционный закон о когенерации тепла и электричества

Верховная Рада приняла изменения в законодательство относительно комбинированного производства тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросного энергопотенциала.

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За соответствующий законопроект №4527 во втором чтении и в целом на заседании 24 февраля проголосовали 273 депутата, ни один не был против и не воздержался. Проект документа был внесен правительством Дениса Шмыгаля более двух лет назад – в декабре 2020 года.

Как отмечает Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению, разрабатывавшее документ, принятый закон закладывает фундамент для развития в Украине именно высокоэффективной когенерации с соблюдением принципов и положений законодательства Европейского союза, в частности, директивы 2012/27/ЕС об энергоэффективности.

В ведомстве указывают, что такая реформа позволит повысить эффективность использования топлива и будет способствовать энергобезопасности, гибкости энергосистемы и декарбонизации.

"Высокоэффективная когенерация рассматривается как один из инструментов повышения уровня эффективности использования энергоресурсов при производстве энергии. Увеличение такой генерации в энергетическом миксе – весомый фактор энергетической безопасности и еще один евроинтеграционный шаг Украины", – прокомментировал глава агентства Валерий Безус.

В Госэнергоэффективности указывают, что когенерационные установки должны обеспечивать экономию первичной энергии (не менее 10% сбережения энергии для установок мощностью более 10 МВт) по сравнению с гармонизированными эталонными значениями эффективности при отдельном производстве электрической и тепловой энергии.

"При этом потенциал экономии энергии на практике значительно выше. В масштабах страны речь пойдет о значительном объеме сбережения топливно-энергетических ресурсов", - подчеркивают в профильном ведомстве.

Отмечается, что весомым преимуществом высокоэффективных когенерационных установок является возможность децентрализации генерации электрической энергии, и такая распределенная гибкая генерация особенно востребована в условиях атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Согласно принятому закону, в Украине предусматривается замена механизма квалификации когенерационных установок на квалификацию высокоэффективной когенерации по требованиям вышеупомянутой директивы ЕС; механизм выдачи гарантий происхождения электроэнергии, производимой высокоэффективными когенерационными установками.

Квалификацию высокоэффективной когенерации и выдачу гарантий происхождения будет осуществлять Госэнергоэффективность. Предусмотрено, что установки могут быть отнесены к высокоэффективной когенерации по результатам расчетов, осуществленных в соответствии с методикой определения эффективности процесса когенерации, разрабатываемой этим госагентством.

Реализация закона должна способствовать перестройке действующих неэффективных ТЭЦ в высокоэффективные установки комбинированного производства электрической и тепловой энергии; повышению эффективности использования топлива, уменьшению потребления энергоресурсов и сокращению выбросов парниковых газов; гибкости энергосистемы и выполнению международных обязательств, взятых на себя Украиной в рамках договора с Энергетическим сообществом и соглашения об ассоциации с ЕС.

В агентстве также отмечают, что в самом Евросоюзе высокоэффективная когенерация уже обеспечивает 12% электроэнергии и 16% тепловой энергии, используемой в домах, промышленности и централизованном теплоснабжении, что способствует экономии энергии, эквивалентной около 30 миллиардам кубометров газа в год, из чего годовая экономия. самого газа составляет 15 млрд кубометров.