Первая в Украине газовая когенерационная установка начала работу в Ирпене

"Киевоблгаз" построил газопровод среднего давления для газопоршневой электростанции мощностью. Это первая подобная установка, которая станет началом создания системы распределенной электрогенерации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба "Региональной газовой компании"

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В условиях постоянных отключений света газовая когенерационная установка станет надежным резервным источником электроэнергии для центральной котельной, обеспечивающей теплом 70% жителей Ирпеня. В марте схожая электростанция будет запускаться в Чернигове, затем в Сумской и Полтавской области. Предполагается, что будет установлено около 100 таких установок.

Для скорейшего подключения когенерационной установки к газопроводу были использованы новые технологии, внедренные Региональной газовой компанией, в том числе программные продукты RGC GIS и SIMONE.

"Чтобы обеспечить установку газом, мы проложили в нее газопровод и провели гидравлический расчет с помощью чешского программного комплекса SIMONE, что значительно ускорило выполнение работ по проектированию и прокладку газовых сетей", – говорит и.о. председателя правления АО "Киевоблгаз" Руслан Писанко.

Кроме котельной электроэнергию от генератора будут получать лицеи, детские сады и местные органы власти.

"Также рассматривается возможность подключения к генератору трех медицинских учреждений – городской поликлиники, городской детской поликлиники и амбулатории общей практики семейной медицины №1. На все объекты нужно ориентировочно 900 кВт мощности", – говорит мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Когенерационная установка предоставлена Ирпенскому обществу благотворительным фондом из Австрии. Это один из первых в Украине примеров малой распределенной генерации, ставку на которую решили делать в правительстве. Она менее уязвима при ракетных атаках и ее легче восстановить в случае повреждения. В ближайших планах установить 100 газовых генераторов, которые позволят заживить самые критические объекты, такие как школы, больницы, детские сады, – заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, уже готовы газифицировать такие малые электростанции и надежно доставлять в них природный газ. Они владеют технической экспертизой и имеют доступ к технологиям ведущих производителей газового оборудования, а также опыт европейских операторов ГРМ.

Напомним, в декабре РГК запустила метрологический центр RGC-Metering Запад в Ивано-Франковской области. Это уже второй центр, построенный региональной газовой компанией (РГК) в Украине. Он будет производить smart-, турбинные и роторные счетчики газа и поверить бытовые и промышленные счетчики.