ЕС ослабил климатический план сокращения выбросов накануне саммита ООН

Климатический план
Климатический план ЕС ослаблен / Depositphotos

Страны Европейского Союза значительно смягчили ключевые положения плана по сокращению выбросов парниковых газов до 2040 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

После продолжительных переговоров, инициированных, в частности, Италией и Румынией, блок пошел на уступки, позволяющие отложить запуск противоречивой системы ценообразования на углерод и использовать международные углеродные кредиты для выполнения части целей.

Общая цель, обязывающая страны ЕС сократить выбросы на 90% к 2040 году (по сравнению с уровнями 1990 года), была официально согласована правительствами ЕС в среду утром после 18 часов напряженных переговоров, пишет FT.

Эта цель является центральной частью зеленой повестки дня блока перед предстоящей климатической конференцией ООН COP30 в Бразилии на следующей неделе. Также согласились сократить выбросы на 66,3-72,5% к 2035 году.

Государства-члены, отказывавшиеся от юридически обязательной цели, достигли разрешения претендовать на 5% сокращение своих целевых показателей за счет продажи международных кредитов.

Кроме того, соглашение предусматривает возможность зачисления дополнительных 5% от целевого показателя за счет международных кредитов в случае чрезвычайных ситуаций, например лесных пожаров, и разрешает пересмотр 90-процентной цели каждые два года в случае, если она повлечет за собой экономические неудачи. Противоречивая система торговли выбросами для домохозяйств и транспорта также была отложена.

Также отложен запуск системы торговли выбросами (ETS) для домохозяйств и дорожного транспорта, которая вызвала больше споров, особенно в восточноевропейских странах.

Напомним, в Украине был разработан Национальный план по энергетике и климату до 2030 года. Он обеспечит прозрачность и контроль прогресса в достижении климатических целей, в частности, уже выполнено более 75% плана по сокращению выбросов.

Автор:
Татьяна Бессараб