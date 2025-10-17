Бизнес требует просмотра: EBA обратилась к правительству и Еврокомиссии по климатическим целям

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) повторно обратилась в Правительство Украины с требованием пересмотреть климатические цели Второго национально определенного взноса (НПО-2) в Парижское соглашение.

Ассоциация настаивает на необходимости адаптации целей с учетом реалий военного времени и текущего состояния национальной экономики.

"Как отмечают эксперты Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ассоциации, за последние три года ключевым фактором формирования выбросов углерода в Украине являются именно военные действия, а не деятельность предприятий", - говорится в сообщении EBA.

Бизнес убежден, что климатические цели нуждаются в пересмотре и адаптации - они должны оставаться реалистичными, достижимыми и практически осуществимыми.

Поэтому бизнес-сообщество повторно обратилось к Правительству Украины с призывом адаптировать национальные климатические обязательства к текущим военным и экономическим условиям.

Кроме того, ассоциация проинформировала Европейскую Комиссию о позиции украинского бизнеса и подходах к формированию обновленных климатических целей, которые будут учитывать имеющиеся вызовы и будут способствовать дальнейшему экономическому восстановлению.

Напомним, за три года полномасштабной агрессии России объем выбросов парниковых газов, вызванных войной (включая боевые действия, разрушение инфраструктуры и пожары), достиг почти 237 миллионов тонн CO₂-эквивалента. При этом общий климатический ущерб превышает $43 миллиарда.