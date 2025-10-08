Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Наличный курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Военные действия, пожары, восстановление: климатический ущерб от агрессии РФ превысил $43 млрд

взрыв
Среди источников выбросов парниковых газов есть военные действия / Depositphotos

За три года полномасштабной агрессии России объем выбросов парниковых газов, вызванных войной (включая боевые действия, разрушение инфраструктуры и пожары), достиг почти 237 миллионов тонн CO₂-эквивалента. При этом общий климатический ущерб превышает $43 миллиарда.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пятом отчете Инициативы по учету выбросов парниковых газов в результате войны, подготовленном при поддержке ОО "Экодия" и в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Эксперты оценили, что такой объем соответствует годовым выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии.

"Агрессия российской федерации не только наносит разрушительный ущерб окружающей среде Украины, но и имеет глобальное влияние на климат. Масштабные лесные пожары вдоль линии фронта стали одним из главных источников роста выбросов", – отметил главный автор отчета Леннард де Клерк.

Основными источниками выбросов парниковых газов являются:

  • непосредственно военные действия (34%),
  • восстановление разрушенной инфраструктуры (27%),
  • ландшафтные пожары (21%).

Особенно опасным стал 2024 год, когда выбросы от лесных пожаров вдоль линии фронта выросли почти втрое по сравнению с 2023 годом.

Руководитель отдела климата ОО "Экодия" Василина Бельо подчеркнула, что именно агрессия России является первопричиной дополнительных выбросов, обостряющих климатический кризис. Она подчеркнула, что Россия должна нести полную ответственность за климатический ущерб от войны, уже превышающий $43 миллиарда.

Отчет охватывает трехлетний период великой войны: с февраля 2022 по февраль 2025 года и впервые полностью базируется на Руководстве по оценке выбросов, связанных с конфликтами, которое было представлено на конференции ООН по климату COP29 в Баку.

Напомним, в Украине был разработан Национальный план по энергетике и климату до 2030 года. Также Министерство экономики начало работу над "Зеленой платформой" - цифровым каталогом программ зеленого финансирования для бизнеса, коммунальных и государственных предприятий и территориальных общин.

Автор:
Татьяна Бессараб