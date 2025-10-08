Военные действия, пожары, восстановление: климатический ущерб от агрессии РФ превысил $43 млрд

За три года полномасштабной агрессии России объем выбросов парниковых газов, вызванных войной (включая боевые действия, разрушение инфраструктуры и пожары), достиг почти 237 миллионов тонн CO₂-эквивалента. При этом общий климатический ущерб превышает $43 миллиарда.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пятом отчете Инициативы по учету выбросов парниковых газов в результате войны, подготовленном при поддержке ОО "Экодия" и в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Эксперты оценили, что такой объем соответствует годовым выбросам Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии.

"Агрессия российской федерации не только наносит разрушительный ущерб окружающей среде Украины, но и имеет глобальное влияние на климат. Масштабные лесные пожары вдоль линии фронта стали одним из главных источников роста выбросов", – отметил главный автор отчета Леннард де Клерк.

Основными источниками выбросов парниковых газов являются:

непосредственно военные действия (34%),

восстановление разрушенной инфраструктуры (27%),

ландшафтные пожары (21%).

Особенно опасным стал 2024 год, когда выбросы от лесных пожаров вдоль линии фронта выросли почти втрое по сравнению с 2023 годом.

Руководитель отдела климата ОО "Экодия" Василина Бельо подчеркнула, что именно агрессия России является первопричиной дополнительных выбросов, обостряющих климатический кризис. Она подчеркнула, что Россия должна нести полную ответственность за климатический ущерб от войны, уже превышающий $43 миллиарда.

Отчет охватывает трехлетний период великой войны: с февраля 2022 по февраль 2025 года и впервые полностью базируется на Руководстве по оценке выбросов, связанных с конфликтами, которое было представлено на конференции ООН по климату COP29 в Баку.

Напомним, в Украине был разработан Национальный план по энергетике и климату до 2030 года. Также Министерство экономики начало работу над "Зеленой платформой" - цифровым каталогом программ зеленого финансирования для бизнеса, коммунальных и государственных предприятий и территориальных общин.