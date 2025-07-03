Как Украина выполняет Нацплан по энергетике и климату: правительство представило механизмы контроля

Правительство Украины создает онлайн-платформу для мониторинга Нацплана по энергетике и климату до 2030 года. Она обеспечит прозрачность и контроль прогресса в достижении климатических целей, в частности, выполнено более 75% плана по сокращению выбросов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Мониторинг климатических целей Украины

В Украине состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы по мониторингу реализации Национального плана по энергетике и климату до 2030 года под председательством первого вицепремьера — министерки экономики Юлии Свириденко. Участники обсудили механизмы достижения климатических целей, эффективную координацию между учреждениями и внедрение системы контроля за исполнением обязательств.

Юлия Свириденко отметила, что Украина уже достигла более 75% запланированного сокращения выбросов парниковых газов, а доля возобновляемой электроэнергии составила 17,3%. Она отметила важность системного анализа вызовов и обеспечение прозрачности процессов. Для этого правительство работает над созданием единой онлайн-платформы мониторинга реализации Нацплана (НТЭК), которая позволит в режиме реального времени отслеживать прогресс, повысить доверие общественности и укрепить сотрудничество с международными партнерами.

До конца 2025 г. планируется запуск онлайн-системы на базе Министерства экономики по аналогии с платформой мониторинга Ukraine Facility.

В ходе заседания Межведомственной рабочей группы по мониторингу Национального плана по энергетике и климату (НТЭК) обсудили результаты первого отчета о прогрессе его реализации, представленного 15 марта в Секретариат Энергетического Сообщества. Отчет выявил ряд проблем, в частности, недостаточное качество статистических данных и слабую координацию между органами, отвечающими за их сбор.

Отдельное внимание было уделено предстоящему обновлению НТЭК, запланированному на 2025 год. Этот процесс будет включать в себя пересмотр достигнутых результатов, корректировку целей и мероприятий с учетом условий военного времени и возможностей ускорения зеленого перехода.

Как отметила президент DiXi Group Елена Павленко, интегрированный индекс выполнения НТЭК составляет 50,6% по состоянию на первый квартал 2025 года, при этом прогресс зафиксирован по большинству показателей. В то же время руководитель Офиса зеленого перехода Андрей Китура отметил необходимость существенного совершенствования системы сбора данных, в частности для обеспечения качественной отчетности международным партнерам.

Участники заседания приняли рекомендации по унификации подходов к реализации политик НТЭК, согласованию реестров данных и улучшению технических аспектов отчетности. До конца сентября Министерство экономики совместно с Офисом зеленого перехода должно разработать обновленные планы действий с четкими сроками выполнения и согласовать их с ответственными структурами. Это позволит качественно обновить НТЭК и эффективно реагировать на новые вызовы климатической и энергетической политики.

Что известно о Нацплане по энергетике и климату

Нацплан энергетики и климата, утвержденный в июне 2024 года, является основным документом для достижения климатической нейтральности, энергетической безопасности и интеграции Украины в Европейский зеленый курс.

Он включает пять ключевых направлений:

декарбонизацию;

энергоэффективность;

энергетическую сохранность;

интеграцию рынков;

развитие инноваций

Напомним, Министерство экономики совместно с аналитическим центром DiXi Group и Офисом зеленого перехода начали работу над "Зеленой платформой" — цифровым каталогом программ зеленого финансирования для бизнеса, коммунальных и государственных предприятий и территориальных общин.