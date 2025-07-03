Як Україна виконує Нацплан з енергетики і клімату: уряд презентував механізми контролю

Уряд України створює онлайн-платформу для моніторингу Нацплану з енергетики та клімату до 2030 року. Вона забезпечить прозорість та контроль прогресу в досягненні кліматичних цілей, зокрема вже виконано понад 75% плану зі скорочення викидів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Моніторинг кліматичних цілей України

В Україні відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з моніторингу реалізації Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року під головуванням першої віцепрем’єрки — міністерки економіки Юлії Свириденко. Учасники обговорили механізми досягнення кліматичних цілей, ефективну координацію між установами та впровадження системи контролю за виконанням зобовʼязань.

Юлія Свириденко зазначила, що Україна вже досягла понад 75% запланованого скорочення викидів парникових газів, а частка відновлюваної електроенергії сягнула 17,3%. Вона наголосила на важливості системного аналізу викликів і забезпечення прозорості процесів. Для цього уряд працює над створенням єдиної онлайн-платформи моніторингу реалізації Нацплану (НПЕК), яка дозволить у режимі реального часу відстежувати прогрес, підвищити рівень довіри громадськості та зміцнити співпрацю з міжнародними партнерами.

До кінця 2025 року планується запуск онлайн-системи на базі Міністерства економіки за аналогією з платформою моніторингу Ukraine Facility.

Під час засідання Міжвідомчої робочої групи з моніторингу Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) обговорили результати першого звіту про прогрес його реалізації, який було подано 15 березня до Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Звіт виявив низку проблем, зокрема недостатню якість статистичних даних і слабку координацію між органами, що відповідають за їх збір.

Окрему увагу приділили майбутньому оновленню НПЕК, запланованому на 2025 рік. Цей процес включатиме перегляд досягнутих результатів, коригування цілей і заходів з урахуванням умов воєнного часу та можливостей прискорення зеленого переходу.

Як зазначила президентка DiXi Group Олена Павленко, інтегрований індекс виконання НПЕК становить 50,6% станом на перший квартал 2025 року, при цьому прогрес зафіксовано за більшістю показників. Водночас керівник Офісу зеленого переходу Андрій Кітура наголосив на необхідності суттєвого вдосконалення системи збору даних, зокрема для забезпечення якісного звітування міжнародним партнерам.

Учасники засідання ухвалили рекомендації щодо уніфікації підходів до реалізації політик НПЕК, узгодження реєстрів даних і покращення технічних аспектів звітності. До кінця вересня Міністерство економіки спільно з Офісом зеленого переходу має розробити оновлені плани дій із чіткими строками виконання та узгодити їх із відповідальними структурами. Це дозволить якісно оновити НПЕК і ефективно реагувати на нові виклики кліматичної та енергетичної політики.

Що відомо про Нацплан з енергетики та клімату

Нацплан з енергетики та клімату, затверджений у червні 2024 року, є основним документом для досягнення кліматичної нейтральності, енергетичної безпеки та інтеграції України в Європейський зелений курс.

Він охоплює п’ять ключових напрямів:

декарбонізацію;

енергоефективність;

енергетичну безпеку;

інтеграцію ринків;

розвиток інновацій.

Нагдаємо, Міністерство економіки спільно з аналітичним центром DiXi Group та Офісом зеленого переходу розпочали роботу над “Зеленою платформою” — цифровим каталогом програм зеленого фінансування для бізнесу, комунальних і державних підприємств та територіальних громад.