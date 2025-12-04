Экологические потери Украины от российской агрессии превысили 6 трлн гривен: уничтожены экосистемы, загрязнены почвы и воздух

Российская агрессия против Украины повлекла за собой беспрецедентные разрушения природной среды, массовое уничтожение экосистем и масштабное загрязнение воздуха, грунтов и вод. С начала полномасштабного вторжения сумма нанесенного окружающей среде убытков достигла 6,01 трлн грн – это самые большие экологические потери, зафиксированные в Европе в современной истории.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Наибольшие составляющие убытков

В общую сумму входят:

1,29 трлн грн – вред почвам;

967 млрд грн – загрязнение атмосферного воздуха;

117,8 млрд грн – ущерб водным ресурсам;

3,63 трлн грн – разрушение территорий природно-заповедного фонда.

Пожары, взрывы и токсичные выбросы

Особенно разрушительными стали атаки по нефтебазам и промышленным объектам. После удара по нефтебазе в селе Крячки Киевской области токсичные выбросы в атмосферу превысили 41 тысячу тонн, а уровень загрязнения почв – в 17 раз допустимые нормы.

Подобные инциденты зафиксированы в Чернигове, Сумской области, Рубежном и Северодонецке, где удары по резервуарам с аммиаком и азотной кислотой нанесли опасные химические загрязнения.

Разрушение водных экосистем

Подрыв дамбы Каховской ГЭС в 2023 году стал одной из самых больших экологических катастроф Европы. Уничтожены природные комплексы, разрушены водные экосистемы, изменена гидрология региона и нанесен колоссальный ущерб заповедным территориям.

Аналогичную ситуацию привело к разрушению плотины Оскольского водохранилища, где было потеряно 76% объема воды, что уничтожило местные водные биоценозы.

Природно-заповедный фонд

От боевых действий пострадали 20% природоохранных территорий Украины, в том числе 2,9 млн. гектаров Изумрудной сети. Значительные разрушения получили "Кинбурнская коса", "Олешковские пески", "Каховское водохранилище", "Нижний Днепр" и десятки Рамсарских угодий.

Под оккупацией остаются несколько уникальных природных территорий, в том числе "Аскания-Нова" и Черноморский биосферный заповедник.

Загрязнение почв и угрозы здоровью

Из-за взрывов, пожаров и распространения химических веществ в украинских почвах резко возрастает содержание тяжелых металлов – меди, свинца, никеля, продуктов горения, соединений азота и серы. Это ухудшает плодородие, влияет на качество пищевых продуктов и представляет риск для здоровья населения.

Трансграничное влияние

Масштабные пожары и химические выбросы привели к распространению по Европе около 3 млн тонн токсичных веществ, что свидетельствует о трансграничном характере экологического вреда.

"В конце 2024 года экологический ущерб от полномасштабной войны составил 2,78 трлн гривен, а сегодня они уже превышают 6 трлн. Эта цифра, к сожалению, продолжает расти ежедневно, так же, как и масштабы уничтожения украинской природы", - подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и окружающей среды.

По его словам, впереди – десятилетие восстановления экосистем, а фактические потери могут быть значительно больше.

В министерстве отмечают, что 6,01 трлн. грн. – это лишь подтвержденные данные на подконтрольных территориях. Полная оценка будет возможна только после деоккупации всех регионов и проведения комплексных исследований.

Напомним, с таном на 31 октября 2025 года общая вред окружающей среде Украины достигла почти 6 триллионов гривен.