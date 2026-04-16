Фондовый рынок Тайваня опередил Великобританию благодаря буму чипов искусственного интеллекта

Бум искусственного интеллекта вывел фондовый рынок Тайваня на седьмое место в мире. Спрос на чипы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) позволил острову обойти по рыночной стоимости Великобританию.

Отмечается, что четверг общая рыночная капитализация тайваньских акций составила 4,13 триллиона долларов. Это позволило острову опередить Великобританию, показатель которой составляет 4,09 триллиона долларов.

Рынок Тайваня значительно усилился благодаря поставщикам услуг ИИ, которые зависят от чипов TSMC.

На эту компанию сейчас приходится около 45% от всей капитализации рынка страны. Аналитики BNP Paribas описывают текущую ситуацию как "суперцикл технологий и искусственного интеллекта".

Рост произошел на фоне рекордных прибылей TSMC за первый квартал. Чистая прибыль крупнейшего в мире контрактного производителя чипов выросла на 58% в годовом исчислении, составив 572,5 млрд тайваньских долларов (18 млрд долларов США).

Выручка компании увеличилась на 35% до 1,134 триллиона тайваньских долларов, что значительно превысило прогнозы аналитиков.

Напомним, в 2024 году Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. остановила производство некоторых микросхем и эвакуировала заводы после крупнейшего за последние 25 лет землетрясения, произошедшего на ее острове. Это вызвало беспокойство по поводу сбоев в глобальной цепочке поставок.