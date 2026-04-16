Фондовий ринок Тайваню випередив Велику Британію завдяки буму чипів штучного інтелекту

Бум штучного інтелекту вивів фондовий ринок Тайваню на сьоме місце у світі. Попит на чипи компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) дозволив острову обійти за ринковою вартістю Велику Британію.

Зазначається, що четвер загальна ринкова капіталізація тайванських акцій сягнула 4,13 трильйона доларів. Це дозволило острову випередити Велику Британію, показник якої становить 4,09 трильйона доларів.

Ринок Тайваню значно посилився завдяки постачальникам послуг ШІ, які залежать від чипів TSMC.

На цю компанію зараз припадає близько 45% усієї капіталізації ринку країни. Аналітики BNP Paribas описують поточну ситуацію як "суперцикл технологій та штучного інтелекту".

Зростання відбулося на тлі рекордних прибутків TSMC за перший квартал. Чистий прибуток найбільшого у світі контрактного виробника чипів зріс на 58% у річному обчисленні, склавши 572,5 млрд тайванських доларів (18 млрд доларів США).

Виручка компанії збільшилася на 35% до 1,134 трильйона тайванських доларів, що значно перевищило прогнози аналітиків.

Нагадаємо, в 2024 році Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. зупинила виробництво деяких мікросхем і евакуювала заводи після найбільшого за останні 25 років землетрусу, який стався на її острові. Це викликало занепокоєння щодо збоїв у глобальному ланцюжку поставок.