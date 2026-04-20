Meest Почта меняет стоимость доставки по Украине: какие цены

Почтово-логистический оператор Meest Почта объявил об изменении стоимости услуг доставки с 20 апреля. Решение связано с повышением затрат на ключевые составляющие логистики, прежде всего топливо.

Корректировка тарифов является необходимым шагом для обеспечения стабильной работы сервиса в новых экономических условиях.

Обновление тарифов касается основной тарифной сетки доставки по Украине и предполагает умеренную корректировку стоимости в зависимости от веса и формата отправки.

Мест Почта сохраняет ключевые условия сервиса, в частности, весовые диапазоны и базовую логику тарификации. Неизменными остаются бесплатные возвраты отправлений до 30 кг в случае отказа получателя и бесплатные упаковочные материалы в определенных форматах.

Для большинства стандартных посылок изменения в среднем составят 10–20 грн в зависимости от веса и формата доставки.

Обновленные тарифы для наиболее популярных категорий отправлений составят:

Документы: 60 грн в пределах города и 65–70 грн между городами

Посылки до 2 кг: 60 грн в пределах города и 75–80 грн между городами

Посылки до 5 кг: 95 грн в пределах города и 100–110 грн между городами в зависимости от выбранного формата доставки (отделение или почтомат).

Особое внимание уделено оптимизации тарифов для специфических категорий отправлений. В частности, для паллет введен отдельный тариф в пределах областного центра, что позволило снизить стоимость локальной доставки.

Новые тарифы вступят в силу с 20 апреля 2026 года.

Meest Почта — украинский почтово-логистический оператор, входящий в группу компаний Meest, объединяющую Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest USA и Meest Canada. Основанная предпринимателем Ростиславом Кисилем, компания уже более 35 лет работает на рынке почтовых услуг в сегментах B2C и B2B и доставляет посылки более чем в 70 странах мира — Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки.

Отметим, что только 1 марта 2026 Meest Почта подняла тарифы на доставку по Украине.