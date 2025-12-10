Держзамовлення, євроколія та нові вагони: як розвиватиметься "Укрзалізниця" у 2026 році

Міністерство розвитку громад та територій України поділилося планами щодо розвитку залізничного транспорту на наступний рік. Проєкти охоплюють модернізацію, цифровізацію та євроінтеграцію. Серед них: механізм держзамовлення на пасажирські перевезення, будівництво євроколії, нові вагони та Wi-Fi у потягах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Плани на 2026 рік

У планах на наступний рік — впровадження механізму державного замовлення на пасажирські перевезення, що має забезпечити фінансову стабільність пасажирського сектору та є перехідним кроком до майбутньої європейської системи PSO (зобов’язання щодо надання публічних послуг).

Також буде впроваджено 30 підзаконних актів у межах законопроєкту про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту. "Укрзалізниця" очікує постачання 60 нових вагонів, законтрактованих у 2025 році, а також підписання нового замовлення.

Великий акцент зроблено на комфорті: заплановано модернізацію рухомого складу та встановлення Wi-Fi у спальних потягах.

Наступного року втричі масштабується програма закупівлі малої техніки, що до 2028 року забезпечить колійне господарство понад 9 тис. одиниць сучасної техніки для швидкого та стійкого ремонту інфраструктури.

Ключовим інфраструктурним проєктом є будівництво євроколії на напрямку "Мостиська ІІ—Скнилів", що напряму з'єднає Львів із європейською залізничною мережею.

До того ж новий графік руху поїздів на 2026 рік передбачає зручні нічні потяги до Ужгорода з інших регіонів країни.

Основні досягнення 2025 року

Ці плани ґрунтуються на успіхах 2025 року, який став роком інтеграції до ЄС: пропозицію квитків на міжнародні маршрути збільшено на 20% — до 8 тисяч місць на добу, завдяки запуску нових маршрутів "Київ – Бухарест", "Харків – Перемишль", "Кременчук – Перемишль" та "Кривий Ріг – Перемишль".

Цьогоріч вперше збудовано нову колію європейського стандарту на ділянці "Чоп – Ужгород" (22 км). З Ужгорода тепер прямують безпересадкові поїзди до Австрії, Словаччини та Угорщини.

До того ж, запроваджено експериментальний проєкт, що дозволяє здійснювати прикордонний та митний контроль пасажирів, які прямують до Польщі, безпосередньо під час руху, що зменшує час поїздки приблизно на годину.

Суттєво покращилися і внутрішні сервіси: "Укрзалізниця" отримала 66 нових спальних вагонів, які здатні забезпечити комфортне перевезення понад 1 млн пасажирів на рік, включаючи інклюзивні вагони та вагони для пасажирів з порушенням зору. Наразі продовжується ремонт та модернізація вагонів (16 одиниць) з урахуванням вимог доступності, а на вокзалах тривають роботи із забезпечення безбар’єрності. Також було модернізовано 12 електричок, які курсують на маршрутах Київщини, Одещини та Чернігівщини, що значно покращило якість щоденних поїздок.

Нагадаємо, на Чернігівщині розпочав курсувати капітально модернізований приміський електропоїзд ЕР9Т. Це вже 12-й поїзд, який "Укрзалізниця" відновила власними силами у 2025 році, та 48-й з початку повномасштабної війни.