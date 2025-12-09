Запланована подія 2

"Укрзалізниця" запустила модернізований електропоїзд на Чернігівщині: що змінилося для пасажирів (ФОТО)

електропоїзд ЕР9Т
Оновлений електропоїзд ЕР9Т вийшов на маршрути Чернігівщини. / Укрзалізниця

На Чернігівщині розпочав курсувати капітально модернізований приміський електропоїзд ЕР9Т. Це вже 12-й поїзд, який "Укрзалізниця" відновила власними силами у 2025 році, та 48-й з початку повномасштабної війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінстерства розвитку громад та територій України.

Електропоїзд 1988 року випуску пройшов повне оновлення на Київському електровагоноремонтному заводі, отримавши сучасне оснащення, що відповідає стандартам комфорту та доступності.

Нові стандарти комфорту

Модернізований рухомий склад тепер пропонує пасажирам:

  • зручні умови та простір для маломобільних пасажирів; 
  • комфортні салони з оновленим інтер’єром; 
  • роз’єми для зарядки гаджетів, сповивальні столики; 
  • місця, спеціально обладнані для перевезення велосипедів.
Укрзалізниця
Оновлення рухомого складу УЗ

Системне оновлення пасажирського рухомого складу є стратегічною відповіддю на виклики, спричинені десятиліттями недофінансування залізничних активів. Оскільки застарілі поїзди більше не відповідають сучасним потребам пасажирів, модернізація приміських електричок є ключовою умовою для збереження та розвитку залізниці.

Приміським сполученням в середньому щодня користуються 100 тисяч пасажирів. Попри обмежені ресурси, "Укрзалізниця" та держава продовжують інвестувати в оновлення рухомого складу та інфраструктури, і програма модернізації електропоїздів буде продовжена у 2026 році.

Нагадаємо, у новому графіку руху “Укрзалізниці” представлено нічний поїзд №7/346 — 347/8 Ужгород — Відень у складі спальних вагонів європейських залізниць.

Автор:
Тетяна Ковальчук