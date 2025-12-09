Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Наличный курс:

USD

42,35

42,28

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" запустила модернизированный электропоезд в Черниговской области: что изменилось для пассажиров (ФОТО)

электропоезд ЕР9Т
Обновленный электропоезд ЕР9Т вышел на маршруты Черниговской области. / Укрзалізниця

В Черниговской области начал курсировать капитально модернизированный пригородный электропоезд ЕР9Т. Это уже 12-й поезд, который "Укрзализныця" восстановила собственными силами в 2025 году и 48-й с начала полномасштабной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Электропоезд 1988 года выпуска прошел полное обновление на Киевском электровагоноремонтном заводе, получив современную оснастку, отвечающую стандартам комфорта и доступности.

Новые стандарты комфорта

Модернизированный подвижной состав теперь предлагает пассажирам:

  • удобные условия и простор для маломобильных пассажиров;
  • комфортные салоны с обновленным интерьером;
  • разъемы для зарядки гаджетов, пеленающие столики;
  • места, специально оборудованные для перевозки велосипедов.
Фото 2 — "Укрзализныця" запустила модернизированный электропоезд в Черниговской области: что изменилось для пассажиров (ФОТО)
Укрзалізниця
Фото 3 — "Укрзализныця" запустила модернизированный электропоезд в Черниговской области: что изменилось для пассажиров (ФОТО)
Фото 4 — "Укрзализныця" запустила модернизированный электропоезд в Черниговской области: что изменилось для пассажиров (ФОТО)
Фото 5 — "Укрзализныця" запустила модернизированный электропоезд в Черниговской области: что изменилось для пассажиров (ФОТО)
Фото 6 — "Укрзализныця" запустила модернизированный электропоезд в Черниговской области: что изменилось для пассажиров (ФОТО)
Фото 7 — "Укрзализныця" запустила модернизированный электропоезд в Черниговской области: что изменилось для пассажиров (ФОТО)

Обновление подвижного состава УЗ

Системное обновление пассажирского подвижного состава является стратегическим ответом на вызовы, вызванные десятилетиями недофинансирования железнодорожных активов. Поскольку устаревшие поезда больше не отвечают современным потребностям пассажиров, модернизация пригородных электричек является ключевым условием сохранения и развития железной дороги.

Пригородным сообщением в среднем каждый день пользуются 100 тысяч пассажиров. Несмотря на ограниченные ресурсы, "Укрзализныця" и государство продолжают инвестировать в обновление подвижного состава и инфраструктуры и программа модернизации электропоездов будет продолжена в 2026 году.

Напомним, в новом графике движения "Укрзализныци" представлен ночной поезд №7/346 - 347/8 Ужгород - Вена в составе спальных вагонов европейских железных дорог.

Автор:
Татьяна Ковальчук