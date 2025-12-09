"Укрзализныця" запустила модернизированный электропоезд в Черниговской области: что изменилось для пассажиров (ФОТО)

В Черниговской области начал курсировать капитально модернизированный пригородный электропоезд ЕР9Т. Это уже 12-й поезд, который "Укрзализныця" восстановила собственными силами в 2025 году и 48-й с начала полномасштабной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Электропоезд 1988 года выпуска прошел полное обновление на Киевском электровагоноремонтном заводе, получив современную оснастку, отвечающую стандартам комфорта и доступности.

Новые стандарты комфорта

Модернизированный подвижной состав теперь предлагает пассажирам:

удобные условия и простор для маломобильных пассажиров;

комфортные салоны с обновленным интерьером;

разъемы для зарядки гаджетов, пеленающие столики;

места, специально оборудованные для перевозки велосипедов.

Укрзалізниця

Обновление подвижного состава УЗ

Системное обновление пассажирского подвижного состава является стратегическим ответом на вызовы, вызванные десятилетиями недофинансирования железнодорожных активов. Поскольку устаревшие поезда больше не отвечают современным потребностям пассажиров, модернизация пригородных электричек является ключевым условием сохранения и развития железной дороги.

Пригородным сообщением в среднем каждый день пользуются 100 тысяч пассажиров. Несмотря на ограниченные ресурсы, "Укрзализныця" и государство продолжают инвестировать в обновление подвижного состава и инфраструктуры и программа модернизации электропоездов будет продолжена в 2026 году.

Напомним, в новом графике движения "Укрзализныци" представлен ночной поезд №7/346 - 347/8 Ужгород - Вена в составе спальных вагонов европейских железных дорог.