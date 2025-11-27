"Укрзалізниця" об’єднає шість залізниць в одного інфраструктурного оператора

Наступного року АТ "Укрзалізниця" планує провести масштабну структурну оптимізацію – шість залізниць об’єднають в одного інфраструктурного оператора.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, пише RAIL.insider.

Крок є частиною комплексу заходів, які мають зменшити загальний дефіцит ліквідності залізничного транспорту на 2025 рік.

Перед тим як звертатися до держави за компенсаціями пасажирських перевезень та ініціювати індексацію тарифів, компанія вже почала скорочувати витрати.

Продаж брухту на 2,5 млрд грн

Мінекономіки поставило перед УЗ завдання реалізувати металобрухту на 2,5 млрд грн. Частина цього процесу вже триває.

Об’єднання шести залізниць в одного оператора

Рішення ухвалене для оптимізації адміністративного персоналу та зменшення витрат на управління.

Скорочення витрат на надлишкові активи до нуля за два роки

УЗ має суттєві витрати на нерухомість, яка фактично не приносить прибутку:

2 млрд грн УЗ витрачає на гуртожитки, де проживають переважно ВПО;

3 тис. працівників досі обслуговують Донецьку залізницю, і компанія забезпечує їх розселення.

За словами Перцовського, ці активи постійно здаються в оренду, але мета – повністю зняти витрати на них протягом двох років.

Сукупно всі заходи мають покрити 10,4 млрд грн із 48 млрд грн дефіциту ліквідності, який УЗ прогнозує на наступний рік.

Перцовський підкреслив, що проблема не є виключно корпоративною – це загальна ситуація в галузі, де витрати залишаються фіксованими, тоді як тарифів давно не переглядали:

пасажирські тарифи востаннє змінювали у 2021 році;

вантажні – у 2022-му;

індекс цін виробників за цей час перевищив 200%.

"10 млрд ми беремо на себе", – пояснив очільник Укрзалізниці.

Додамо, "Укрзалізниця" зіткнулася з критичними прямими втратами пасажирського рухомого складу, спричиненими цілеспрямованими російськими обстрілами. Підприємство втратило 60 вагонів внаслідок ударів армії РФ.