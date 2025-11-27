"Укрзализныця" объединит шесть железных дорог у одного инфраструктурного оператора

В следующем году АО "Укрзализныця" планирует провести масштабную структурную оптимизацию – шесть железных дорог объединят в одного инфраструктурного оператора.

Как информирует Delo.ua, Об этом сообщил глава правления компании Александр Перцовский, пишет RAIL.insider.

Шаг является частью комплекса мер, которые должны уменьшить общий дефицит ликвидности железнодорожного транспорта на 2025 год.

Перед тем, как обращаться к государству за компенсациями пассажирских перевозок и инициировать индексацию тарифов, компания уже начала сокращать расходы.

Продажа лома на 2,5 млрд грн

Минэкономики поставило перед УЗ задачу реализовать металлолом на 2,5 млрд грн. Часть этого процесса уже идет.

Объединение шести железных дорог у одного оператора

Решение было принято для оптимизации административного персонала и уменьшения расходов на управление.

Сокращение расходов на избыточные активы до нуля за два года

УЗ имеет существенные затраты на недвижимость, которая фактически не приносит прибыли:

2 млрд грн УЗ тратит на общежития, где проживают преимущественно ВПЛ;

3 тыс. работников до сих пор обслуживают Донецкую железную дорогу, и компания обеспечивает их расселение.

По словам Перцовского, эти активы постоянно сдаются в аренду, но цель – полностью снять расходы на них в течение двух лет.

Совокупно все меры должны покрыть 10,4 млрд грн из 48 млрд грн дефицита ликвидности, прогнозируемого УЗ на следующий год.

Перцовский подчеркнул, что проблема не является исключительно корпоративной – это общая ситуация в отрасли, где расходы остаются фиксированными, тогда как тарифы давно не пересматривались:

пассажирские тарифы последний раз меняли в 2021 году;

грузовые – в 2022-м;

индекс цен производителей за это время превысил 200%.

"10 млрд мы берем на себя", – объяснил глава Укрзализныци.

Добавим, "Укрзализныця" столкнулась с критическими прямыми потерями пассажирского подвижного состава, вызванными целенаправленными российскими обстрелами. Предприятие потеряло 60 вагонов в результате ударов армии РФ.