Из-за российских атак "Укрзализныця" потеряла 60 пассажирских вагонов в 2025 году

В 2025 году АО "Укрзализныця" столкнулось с критическими прямыми потерями пассажирского подвижного состава, вызванными целенаправленными российскими обстрелами. Предприятие потеряло 60 вагонов в результате ударов армии РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Railinsider.

Всего за весь период полномасштабного вторжения "Укрзализныця" потеряла 340 пассажирских вагонов.

Ситуация с пассажирским парком остается сложной:

60 вагонов были уничтожены прямыми ударами со стороны РФ;

6 вагонов списано из-за достижения предельного возраста эксплуатации;

более 100 вагонов находятся в ремонте, ожидая восстановления.

Обновление парка

Несмотря на значительные потери, компании удалось фактически компенсировать прямые убытки за счет активного обновления и ремонта парка.

"Мы активно ремонтируем вагоны. Также в 2025 году удалось 66 новых вагонов поставить на рельсы, поэтому фактически компенсировали эту потерю", - отметил председатель правления компании Александр Перцовский во время презентации нового графика движения поездов на 2026 год.

В частности, среди полученных в 2025 году 66 новых вагонов – 16 плацкартных. Дополнительно 40 вагонов прошли капитально-восстановительный ремонт, что позволило частично перекрыть потери, вызванные враждебными атаками.

Зависимость от поддержки и риски

Председатель правления УЗ подчеркнул, что стабильность пассажирских перевозок напрямую зависит от поддержки государства и регулярного обновления парка.

"С таким выбытием для нас это критично, чтобы графики планировать", - подчеркнул Перцовский.

В компании отметили, что удары по железнодорожной инфраструктуре продолжают создавать масштабные опасности для пассажирского сектора. Своевременное снабжение нового подвижного состава остается ключевым условием сохранения регулярности движения поездов.

Удары РФ по "Укрзализныце"

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую железнодорожную инфраструктуру в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Ночью 18 ноября русская армия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и ряде железнодорожных станций Харьковской области.

25 ноября сообщалось, что в результате атаки российской армии повреждены вагоны и контактные сети " Укрзализныци " и портовая инфраструктура в Черноморске Одесской области.