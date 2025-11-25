Запланована подія 2

В результате атаки РФ повреждены вагоны "Укрзализныци" и портовая инфраструктура

ГСЧС

В результате атаки российской армии повреждены вагоны и контактные сети "Укрзализныци" и портовая инфраструктура в Черноморске Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, под вражеским ударом оказались Киевщина, Одесщина, Херсонщина, Днепропетровская, Донецкая области. Основной удар враг нанес по Киеву и области.

Повреждены жилые дома, гражданская, критическая и железнодорожная инфраструктура. Известно о тринадцати раненых и шести погибших. Сейчас в столице частично отсутствует теплоснабжение. Коммунальные службы производят ремонтные работы.

Кулеба сообщил, что, несмотря на удары по УЗ, повреждения вагонов и контактных сетей, изменений в движении поездов нет.

Также в результате дроновых атак повреждена и портовая инфраструктура Черноморска - под ударом оказались админздания и оборудование, обеспечивающее работу грузовых операций. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Россия применяет новую тактику ударов по ключевым узлам "Укрзализныци"

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую   железнодорожную инфраструктуру   в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Ночью 18 ноября русская армия нанесла удары по   железнодорожной инфраструктуре   в Днепре и ряде железнодорожных станций Харьковской области.

Автор:
Светлана Манько