Внаслідок атаки РФ пошкоджені вагони "Укрзалізниці" та портова інфраструктура

Внаслідок атаки російської армії пошкоджені вагони та контактні мережі “Укрзалізниці” та портова інфраструктура у Чорноморську Одеської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами під ворожим ударом опинилися Київщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровська, Донецька області. Основний удар ворог завдав по Києву та області.

Пошкоджені житлові будинки, цивільна, критична та залізнична інфраструктура. Відомо про тринадцять поранених та шістьох загиблих. Зараз у столиці частково відсутнє теплопостачання. Комунальні служби проводять ремонтні роботи.

Кулеба повідомив, що попри удари по УЗ, пошкодження вагонів та контактних мереж, змін у русі поїздів немає.

Також внаслідок дронових атак пошкоджена і портова інфраструктура Чорноморську - під ударом опинились адмінбудівлі та обладнання, яке забезпечує роботу вантажних операцій. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Росія застосовує нову тактику ударів по ключових вузлах "Укрзалізниці"

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.

Вночі 18 листопада російська армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та низці залізничних станцій на Харківщині.