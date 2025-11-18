Запланована подія 2

Армия РФ нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и Харьковской области: поврежден вокзал (ФОТО)

Ночью 18 ноября российская армия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и ряду железнодорожных станций Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в Днепре обошлось без пострадавших.

Кулеба рассказал, что критические поражения десятками БПЛА потерпело пригородное депо, обслуживающее пассажирские электропоезда региона. Во второй раз за время войны враг массированно бьет по нему.

Также существенно разрушен основной ремонтный цех и поврежден вокзал в Днепре. Уже начат разбор завалов, оперативное восстановление.

Также в результате обстрела Днепра примерно на два с половиной часа возникла задержка пассажирских поездов Запорожье - Перемышль и Днепр - Холм,   сообщили   в "Укрзализныце".

Там заметили, что взрывной волной выбило несколько окон в вагонах и на вокзале. Кроме того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники привлекли резервные тепловозы.

Также, по словам Кулебы, враг нанес удары по ряду железнодорожных станций в Харьковской области. В Берестине травмирован железнодорожник, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены вагоны и другая инфраструктура четырех станций.

"Террористические удары прицельно направлены на уничтожение логистической системы. Но, несмотря на обстрелы, делаем все возможное, чтобы держать сообщения между общинами, оперативно восстанавливать полноценное движение по всем направлениям", - подчеркнул Кулеба.

Россия применяет новую тактику ударов по ключевым узлам "Укрзализныци"

Россия с лета 2025 начала применять новую тактику ударов по ключевым узлам украинской железной дороги ударными дронами. РФ атакует электрические подстанции и другую   железнодорожную инфраструктуру   в среднем шестью-семью "шахедами" почти каждую ночь.

В настоящее время атаки на железнодорожную инфраструктуру усилились, что приводит к регулярным задержкам пассажирских поездов.

Так, 8 ноября в результате массированной вражеской атаки по Полтавской области зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры.

Автор:
Светлана Манько
