Госзаказ, европути и новые вагоны: как будет развиваться "Укрзализныця" в 2026 году

Министерство развития общин и территорий Украины поделилось планами развития железнодорожного транспорта на следующий год. Проекты включают модернизацию, цифровизацию и евроинтеграцию. Среди них: механизм госзаказа на пассажирские перевозки, строительство европути, новые вагоны и Wi-Fi в поездах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Планы на 2026 год

В планах на следующий год — внедрение механизма государственного заказа на пассажирские перевозки, обеспечивающего финансовую стабильность пассажирского сектора и переходного шага к будущей европейской системе PSO (обязательства по предоставлению публичных услуг).

Также будут внедрены 30 подзаконных актов в рамках законопроекта о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта. "Укрзализныця" ожидает поставок 60 новых вагонов, законтрактованных в 2025 году, а также подписание нового заказа.

Большой акцент сделан на комфорте: запланирована модернизация подвижного состава и установка Wi-Fi в спальных поездах.

В следующем году в три раза масштабируется программа закупки малой техники, которая к 2028 году обеспечит путевое хозяйство более 9 тыс. единиц современной техники для быстрого и устойчивого ремонта инфраструктуры.

Ключевым инфраструктурным проектом является строительство евроколея на направлении "Мостиска ІІ-Скнилів", которое напрямую соединит Львов с европейской железнодорожной сетью.

К тому же, новый график движения поездов на 2026 год предусматривает удобные ночные поезда в Ужгород из других регионов страны.

Основные достижения 2025 года

Эти планы основываются на успехах 2025 года, который стал годом интеграции в ЕС: предложение билетов на международные маршруты увеличено на 20% - до 8 тысяч мест в сутки, благодаря запуску новых маршрутов "Киев - Бухарест", "Харьков - Перемышль", "Кременчуг - Перемышль" и "Кривый".

В этом году впервые построен новый путь европейского стандарта на участке "Чоп - Ужгород" (22 км). Из Ужгорода теперь следуют беспересадочные поезда в Австрию, Словакию и Венгрию.

Кроме того, введен экспериментальный проект, позволяющий осуществлять пограничный и таможенный контроль пассажиров, следующих в Польшу, непосредственно во время движения, что уменьшает время поездки примерно на час.

Существенно улучшились и внутренние сервисы: "Укрзализныця" получила 66 новых спальных вагонов, способных обеспечить комфортную перевозку более 1 млн пассажиров в год, включая инклюзивные вагоны и вагоны для пассажиров с нарушением зрения. Продолжается ремонт и модернизация вагонов (16 единиц) с учетом требований доступности, а на вокзалах продолжаются работы по обеспечению безбарьерности. Также было модернизировано 12 электричек, курсирующих на маршрутах Киевщины, Одесщины и Черниговщины, что значительно улучшило качество ежедневных поездок.

Напомним, в Черниговской области начал курсировать капитально модернизированный пригородный электропоезд ЕР9Т. Это уже 12-й поезд, который "Укрзализныця" восстановила собственными силами в 2025 году и 48-й с начала полномасштабной войны.