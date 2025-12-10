Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Наличный курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,52

49,36

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госзаказ, европути и новые вагоны: как будет развиваться "Укрзализныця" в 2026 году

УЗ, поезд
В следующем году "Укрзализныця" продолжит развивать винутрешние и международные перевозки / Укрзалізниця

Министерство развития общин и территорий Украины поделилось планами развития железнодорожного транспорта на следующий год. Проекты включают модернизацию, цифровизацию и евроинтеграцию. Среди них: механизм госзаказа на пассажирские перевозки, строительство европути, новые вагоны и Wi-Fi в поездах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Планы на 2026 год

В планах на следующий год — внедрение механизма государственного заказа на пассажирские перевозки, обеспечивающего финансовую стабильность пассажирского сектора и переходного шага к будущей европейской системе PSO (обязательства по предоставлению публичных услуг).

Также будут внедрены 30 подзаконных актов в рамках законопроекта о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта. "Укрзализныця" ожидает поставок 60 новых вагонов, законтрактованных в 2025 году, а также подписание нового заказа.

Большой акцент сделан на комфорте: запланирована модернизация подвижного состава и установка Wi-Fi в спальных поездах.

В следующем году в три раза масштабируется программа закупки малой техники, которая к 2028 году обеспечит путевое хозяйство более 9 тыс. единиц современной техники для быстрого и устойчивого ремонта инфраструктуры.

Ключевым инфраструктурным проектом является строительство евроколея на направлении "Мостиска ІІ-Скнилів", которое напрямую соединит Львов с европейской железнодорожной сетью.

К тому же, новый график движения поездов на 2026 год предусматривает удобные ночные поезда в Ужгород из других регионов страны.

Основные достижения 2025 года

Эти планы основываются на успехах 2025 года, который стал годом интеграции в ЕС: предложение билетов на международные маршруты увеличено на 20% - до 8 тысяч мест в сутки, благодаря запуску новых маршрутов "Киев - Бухарест", "Харьков - Перемышль", "Кременчуг - Перемышль" и "Кривый".

В этом году впервые построен новый путь европейского стандарта на участке "Чоп - Ужгород" (22 км). Из Ужгорода теперь следуют беспересадочные поезда в Австрию, Словакию и Венгрию.

Кроме того, введен экспериментальный проект, позволяющий осуществлять пограничный и таможенный контроль пассажиров, следующих в Польшу, непосредственно во время движения, что уменьшает время поездки примерно на час.

Существенно улучшились и внутренние сервисы: "Укрзализныця" получила 66 новых спальных вагонов, способных обеспечить комфортную перевозку более 1 млн пассажиров в год, включая инклюзивные вагоны и вагоны для пассажиров с нарушением зрения. Продолжается ремонт и модернизация вагонов (16 единиц) с учетом требований доступности, а на вокзалах продолжаются работы по обеспечению безбарьерности. Также было модернизировано 12 электричек, курсирующих на маршрутах Киевщины, Одесщины и Черниговщины, что значительно улучшило качество ежедневных поездок.

Напомним, в Черниговской области начал курсировать капитально модернизированный пригородный электропоезд ЕР9Т. Это уже 12-й поезд, который "Укрзализныця" восстановила собственными силами в 2025 году и 48-й с начала полномасштабной войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук