"Укрзализныця" передаст Одесскую железнодорожную больницу в коммунальную собственность: что изменится для заведения

"Укрзализныця" продолжает реализацию политики по передаче непрофильных активов, которые могут приносить больше пользы в управлении местных общин. В настоящее время готовится решение о передаче Одесской железнодорожной больницы в коммунальную собственность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Этот шаг имеет четкую цель – усилить медицинскую инфраструктуру региона. На базе больницы планируется создать крупное стационарное больничное отделение на 500 коек и поликлинику, которая сможет принимать до 600 посещений в день.

Передача больницы общине не означает потери ее традиционного профиля или сокращения штата. По условиям этого перехода:

весь трудовой коллектив заведения будет сохранен;

работники железной дороги и дальше смогут проходить лечение и обслуживаться в этом медучреждении;

сохраняется медицинское целевое назначение заведения.

Вместе с помещениями больницы в коммунальную собственность будут переданы все имущество: земельные участки, здания, оборудование и медицинская аппаратура.

Перспективы для заведения

Передача больницы в коммунальную собственность открывает новые финансовые горизонты. Заведение получит доступ к более широким источникам финансирования, в частности из местных бюджетных программ.

Это позволит:

обеспечить стабильное финансирование;

расширить список медицинских услуг для всех жителей города;

обновить медицинское оборудование, которое критически важно для качества диагностики и лечения.

В настоящее время компания ожидает, что Министерство развития общин и территорий как можно быстрее внесет проект решения по передаче больницы на рассмотрение Кабмина.

В компании отметили, что уже имеют подобный опыт: ранее в коммунальную собственность были переданы две ведомственные больницы в Харькове и Львовская больница перешла в сферу управления Министерства здравоохранения.

