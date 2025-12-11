Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,36

42,27

EUR

49,70

49,51

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" передаст Одесскую железнодорожную больницу в коммунальную собственность: что изменится для заведения

больница, палата
"Укрзализныця" планирует передать Одесскую железнодорожную больницу в коммунальную собственность / Freepik

"Укрзализныця" продолжает реализацию политики по передаче непрофильных активов, которые могут приносить больше пользы в управлении местных общин. В настоящее время готовится решение о передаче Одесской железнодорожной больницы в коммунальную собственность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Этот шаг имеет четкую цель – усилить медицинскую инфраструктуру региона. На базе больницы планируется создать крупное стационарное больничное отделение на 500 коек и поликлинику, которая сможет принимать до 600 посещений в день.

Передача больницы общине не означает потери ее традиционного профиля или сокращения штата. По условиям этого перехода:

  • весь трудовой коллектив заведения будет сохранен;
  • работники железной дороги и дальше смогут проходить лечение и обслуживаться в этом медучреждении;
  • сохраняется медицинское целевое назначение заведения.

Вместе с помещениями больницы в коммунальную собственность будут переданы все имущество: земельные участки, здания, оборудование и медицинская аппаратура.

Перспективы для заведения

Передача больницы в коммунальную собственность открывает новые финансовые горизонты. Заведение получит доступ к более широким источникам финансирования, в частности из местных бюджетных программ.

Это позволит:

  • обеспечить стабильное финансирование;
  • расширить список медицинских услуг для всех жителей города;
  • обновить медицинское оборудование, которое критически важно для качества диагностики и лечения.

В настоящее время компания ожидает, что Министерство развития общин и территорий как можно быстрее внесет проект решения по передаче больницы на рассмотрение Кабмина.

В компании отметили, что уже имеют подобный опыт: ранее в коммунальную собственность были переданы две ведомственные больницы в Харькове и Львовская больница перешла в сферу управления Министерства здравоохранения.

Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" должна выплатить почти 800 млн евро финансовых обязательств.

Автор:
Татьяна Ковальчук