- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" передаст Одесскую железнодорожную больницу в коммунальную собственность: что изменится для заведения
"Укрзализныця" продолжает реализацию политики по передаче непрофильных активов, которые могут приносить больше пользы в управлении местных общин. В настоящее время готовится решение о передаче Одесской железнодорожной больницы в коммунальную собственность.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Этот шаг имеет четкую цель – усилить медицинскую инфраструктуру региона. На базе больницы планируется создать крупное стационарное больничное отделение на 500 коек и поликлинику, которая сможет принимать до 600 посещений в день.
Передача больницы общине не означает потери ее традиционного профиля или сокращения штата. По условиям этого перехода:
- весь трудовой коллектив заведения будет сохранен;
- работники железной дороги и дальше смогут проходить лечение и обслуживаться в этом медучреждении;
- сохраняется медицинское целевое назначение заведения.
Вместе с помещениями больницы в коммунальную собственность будут переданы все имущество: земельные участки, здания, оборудование и медицинская аппаратура.
Перспективы для заведения
Передача больницы в коммунальную собственность открывает новые финансовые горизонты. Заведение получит доступ к более широким источникам финансирования, в частности из местных бюджетных программ.
Это позволит:
- обеспечить стабильное финансирование;
- расширить список медицинских услуг для всех жителей города;
- обновить медицинское оборудование, которое критически важно для качества диагностики и лечения.
В настоящее время компания ожидает, что Министерство развития общин и территорий как можно быстрее внесет проект решения по передаче больницы на рассмотрение Кабмина.
В компании отметили, что уже имеют подобный опыт: ранее в коммунальную собственность были переданы две ведомственные больницы в Харькове и Львовская больница перешла в сферу управления Министерства здравоохранения.
Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" должна выплатить почти 800 млн евро финансовых обязательств.