Новости
В 2026 году "Укрзализныця" должна выплатить почти 800 млн евро финансовых обязательств

АО "Укрзализныця" (УЗ) готовится к сложному финансовому периоду. В 2026 году компанию ждут значительные выплаты старых финансовых обязательств, которые достигают почти 800 миллионов евро. В то же время, следующий год открывает и новые возможности для развития компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста.

Чиновник подчеркнул, что такая нагрузка существенная и составляет примерно треть всех ожидаемых доходов УЗ.

"Финансовое состояние "Укрзализныци" остается сложным, и по итогам года ущерб будет больше, чем в конце 2024-го. Это реальность, с которой мы работаем, шаг за шагом", — отметил Балеста.

Причины финансовых сложностей

По словам замминистра, основными факторами, существенно ухудшившими финансовое состояние "Укрзализныци", являются последствия российской агрессии: сокращение объемов перевозки грузов вдвое, значительный рост расходов, а также потребность в восстановлении инфраструктуры и подвижного состава. Несмотря на эти вызовы, государство уже продемонстрировало свою поддержку.

Балеста подчеркнул, что в 2025 году государство и УЗ совместно обеспечили необходимую ликвидность и не допустили риска неплатежеспособности. В течение года правительство выделило для УЗ более 17 миллиардов гривен.

Реструктуризация и развитие

Учитывая $800-миллионный долг, одной из ключевых задач "Укрзализныци" на ближайший период является реструктуризация финансовых обязательств. Это необходимо, чтобы компания и государство сохранили стабильность и могли уверенно двигаться дальше.

В то же время 2026 год открывает и новые возможности для развития:

  • ожидается старт важного инфраструктурного проекта – строительства евроколея от польской границы до Львова;
  • продолжится обновление парка пассажирских вагонов;
  • запланировано расширение международных маршрутов и дальнейшая модернизация подвижного состава.

Напомним, Министерство развития общин и территорий Украины поделилось планами развития железнодорожного транспорта на следующий год. Проекты включают модернизацию, цифровизацию и евроинтеграцию. Среди них: механизм госзаказа на пассажирские перевозки, строительство европути, новые вагоны и Wi-Fi в поездах.

Татьяна Ковальчук