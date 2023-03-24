Зеленський увільнив Камишіна після трьох тижнів на посаді радника

Президент Володимир Зеленський увільнив Олександра Камишіна від виконання обов'язків позаштатного радника президента. Про це йдеться в указі глави держави №182 від 24 березня. Жодної іншої інформації в документі немає.

Нагадаємо, що Камишін став радником Зеленського лише три тижні тому - 3 березня. До цього, 28 лютого, він повідомив, що подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці".

Тоді він заявляв, що очолить офіс з євроінтеграції УЗ в Європі, а свою позицію залишає "зі спокійним серцем", але цього не сталося. Наразі ж на цій посіді Камишіна замінив його колишній радник Євген Лященко, що увійшов у правління УЗ в 2021 році.

18 березня було заявлено, що Камишін очолить Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна, який тоді ж подав у відставку. 21 березня це кадрове рішення схвалила Верховна Рада.

Зазначимо також, що раніше радниками Зеленського були нинішній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, депутат Ради Гео Лерос, колишній вже міністр оборони Андрій Загороднюк, колишній вже міністр культури Володимир Бородянський та колишній вже перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко.

Наразі статус позаштатних радників президента мають Олег Устенко, Михайло Радуцький (депутат Ради від "Слуги народу"), Ендрю Роман Мак, Сергій Трофімов та Юрій Костюк.